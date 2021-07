Une nouvelle vie numérique, les mêmes vieux problèmes

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Il y a une question au cœur de beaucoup de combats sur la vie numérique : devrions-nous maintenir ce qui se passe sur Internet à un niveau plus élevé que les anciennes méthodes du monde analogique ? C’est un lien parmi les reproches concernant la vente de produits sur Amazon, la distribution d’applications sur les magasins d’applications pour smartphones, la tentative de gagner sa vie sur YouTube ou la location de maisons sur Airbnb. Dans tous ces cas, les particuliers et les entreprises se plaignent des coûts, des règles et de la précarité d’activités qui étaient encore plus lourdes autrefois, si elles étaient possibles. Certains de ces griefs sont déplacés et d’autres reflètent une anxiété fondamentale à propos de la vie en ligne. Internet a promis de bouleverser les anciennes méthodes, et il a érodé le pouvoir des anciens gardiens, comme les patrons d’Hollywood ou les magasins à grande surface, qui disaient oui ou non aux gens qui essayaient de faire ce qu’ils aiment. Mais à leur place se trouvent de nouveaux gardiens numériques tout aussi puissants, comme Google et Apple, qui peuvent dicter qui gagne ou perd. J’ai réfléchi à ce sujet à cause d’un récent e-mail d’un lecteur On Tech de Tucson nommé Susan, à propos des créateurs d’applications qui disent qu’Apple leur impose des coûts et des complexités injustes, ainsi qu’aux utilisateurs d’iPhone : Pendant de très nombreuses années, les artisans ont partagé les bénéfices avec la boutique vendant leurs articles artisanaux en consignation. Quand j’ai commencé dans les années 70, c’était 60 % pour moi et 40 % pour le propriétaire du magasin. Plus tard, la commission était parfois 50/50. C’est pourquoi je suis quelque peu perplexe face au problème de l’App Store prenant une commission pour les applications des programmeurs. Quelle est la différence entre l’App Store et le propriétaire de la boutique ? Tous deux sont chargés de fournir un lieu d’exposition, d’assurer la qualité à l’acheteur. Susan n’invalide pas les plaintes des créateurs d’applications, mais elle fournit un contexte utile : c’est ainsi que cela a toujours été fait, et souvent pour de bonnes raisons.

Les magasins dictent depuis longtemps quels produits apparaissent sur leurs étagères et avec quelle agressivité ils sont promus auprès des acheteurs potentiels. Apple fait l’équivalent virtuel de cela pour les applications. Et comme Susan (et pomme) souligne que les magasins conventionnels conservent généralement une réduction beaucoup plus importante du prix de détail d’un produit que la commission d’Apple pouvant aller jusqu’à 30% sur certaines transactions d’applications telles que les abonnements à des vidéos en streaming. Il est compréhensible de comparer l’ancien monde au numérique et de penser : cette nouvelle voie n’est pas si surprenante, n’est-ce pas ? C’est un excellent point que j’entends beaucoup de lecteurs, et pas seulement à propos d’Apple. J’ai également entendu des gens me demander s’il est juste que certains membres de Le Congrès essaie de changer la loi pour arrêter Amazon de fabriquer ses propres marques de café et de robes d’été qui rivalisent avec les marchands du centre commercial numérique d’Amazon. Après tout, les détaillants conventionnels font la même chose depuis toujours avec leurs versions en magasin de Tylenol et Cheerios. Pourquoi les gens qui font des vidéos sur YouTube ou TikTok se plaignent du rythme effréné et des chèques de paie imprévisibles alors que gagner sa vie dans le divertissement a toujours été une corvée ? Ce sont des points justes. Mais je pense aussi que ces plaintes reflètent une inadéquation entre les attentes et la réalité d’Internet. Tout le monde peut désormais créer et publier n’importe quoi en ligne, mais il peut être incroyablement difficile de se faire remarquer. Entrez dans les nouveaux gardiens qui peuvent être tout aussi puissants et capricieux que les anciens. Une personne qui fabrique des jouets pour chats n’a plus besoin de persuader un magasin de vendre ses produits. Elle peut créer son propre site Web ou vendre sur Amazon. Mais elle devra peut-être encore dépenser une fortune en publicité sur Google ou Amazon juste pour se faire remarquer.

De même, un artiste talentueux peut créer des vidéos YouTube et éviter d’essayer de naviguer dans le système des studios hollywoodiens. Mais il est aux caprices des algorithmes de Google pour se faire voir et finalement être payé. Une personne avec une bonne idée pour un jeu vidéo peut créer une application plutôt que de persuader une grande entreprise de créer le jeu, mais elle dépend presque entièrement des diktats des propriétaires de magasins d’applications comme Google et Apple. (Des dizaines de procureurs généraux ont poursuivi Google mercredi pour des allégations selon lesquelles l’entreprise abuse de son pouvoir d’application dictatorial.) C’est toujours une merveille que les gens puissent maintenant atteindre des milliards de fans potentiels en quelques clics. Les anciennes méthodes étaient lourdes et difficiles, mais les frustrations liées aux nouvelles méthodes sont réelles. Avant de partir… C’est complètement le Facebook de Mark Zuckerberg : Dans un extrait du nouveau livre de mes collègues sur l’entreprise, Sheera Frenkel et Cecilia Kang détaillent comment les crises de Facebook au cours des cinq dernières années ont conduit à la diminution de l’influence de Sheryl Sandberg, le commandant en second de l’entreprise.

J’ai besoin d’une base de données pour suivre toutes les poursuites technologiques : Des dizaines de procureurs généraux ont poursuivi Google, la quatrième action en justice antitrust intentée contre l’entreprise par des fonctionnaires fédéraux ou étatiques aux États-Unis depuis octobre. Celui-ci accuse Google d’abuser de son pouvoir sur les téléphones Android et d’imposer des clauses abusives aux fabricants d’applications. Le procès met également la pression sur Apple, qui gère son magasin d’applications iPhone de la même manière, rapportent David McCabe et Dai Wakabayashi.

CHAT GÉANT : Une image numérique en trois dimensions d'un « chat de la taille d'un yacht » attire des foules et des fans à Tokyo, écrivent mes collègues Hikari Hida et Mike Ives. Le calicot du panneau d'affichage numérique apparaît brièvement pour saluer les gens et fait aussi beaucoup de sieste, tout comme de vrais chats.