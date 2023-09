Une nouvelle vidéo prédit l’iPhone 15 Pro d’Apple dans des tons gris et bleus

Le compte à rebours a commencé pour le prochain grand événement d’Apple le 12 septembre, où la nouvelle série d’iPhone 15 sera dévoilée – et nous voyons toujours des fuites alléchantes sur leurs conceptions. Selon une récente rumeur sur l’iPhone 15, les iPhone 15 Pro et Pro Max seraient disponibles dans deux nouvelles couleurs distinctives : un gris acier et un bleu profond et tamisé. Il y a même un aperçu possible des teintes fraîches.

En plus des looks traditionnels noir et argent, Apple modifie la plupart des années les couleurs les plus uniques pour ses téléphones. Les iPhone 14 Pro et Pro Max de l’année dernière étaient disponibles dans des teintes dorées et violettes ; les combinés premium de cette année seront disponibles en « Titan Grey » et en bleu foncé, ont indiqué des sources anonymes. 9à5Mac.

Le fuyard du téléphone Jon Rettinger posté sur X un aperçu vidéo montrant la supposée gamme d’iPhone 15 Pro et Pro Max avec les quatre couleurs :

Étant donné que la gamme d’iPhone 15 devrait passer aux ports USB-C, une autre fuite suggère que les téléphones seront livrés avec des câbles de chargement de couleur assortie, selon MacRumeurs – une rupture avec les cordons blancs emblématiques d’Apple. Les rumeurs suggéraient également que les téléphones haut de gamme seraient proposés en titane (comme l’Apple Watch Ultra) au lieu d’acier inoxydable.

Regarde ça: À quoi s’attendre lors de l’événement Apple du 12 septembre 08:02

Cela fait suite à une autre fuite plus tôt cette semaine suggérant quelles couleurs les iPhones les moins chers d’Apple pourraient entrer. Un leaker Apple qui s’appelle @URedditor sur X (anciennement Twitter) posté que l’iPhone 15 de base de cette année sera disponible dans une gamme de couleurs : rose (dans une teinte or rose ou or blush), vert, bleu, jaune, noir et peut-être même orange. Le fuyard a noté que « nous devrions en voir au moins quelques-uns », suggérant que plusieurs pourraient ne pas figurer sur la liste finale.

Rettinger a également publié une vidéo de la gamme iPhone 15 dans les cinq couleurs, qui ont des teintes plus claires, presque pastel :

L’iPhone 14 de l’année dernière était disponible en cinq couleurs différentes au lancement : minuit (noir), starlight (argent), violet pastel, bleu clair et une teinte rouge spéciale pour Project Red – le jaune étant revenu en mars de cette année.

Nous ne sommes qu’à un jour de tous les produits sur le point d’être dévoilés par le géant de la technologie. Une nouvelle gamme d’iPhone viendra couronner l’événement, mais on attend également l’Apple Watch Series 9 et éventuellement de nouveaux modèles dans d’autres familles de produits, comme les iPad ou les AirPods.