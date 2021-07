Une nouvelle vidéo montre un moment terrifiant, ‘Poopies’, un membre de l’équipage de Jackass est mordu par un requin

Une NOUVELLE vidéo montre le moment terrifiant du membre de l’équipage de Jackass « Poopies » qui a été mordu par un requin après que la star de la télévision a déclaré qu’il était « près de la mort ».

Un Sean McInerney ému a déclaré à propos de l’attaque: « Quand j’ai atterri dans cette fosse aux requins, j’ai pensé que j’allais mourir. »

Le moment où le membre d’équipage de Jackass ‘Poopies’ a été mordu par un requin Crédit : YouTube

Emotional Sean McInerney a dit qu’il pensait qu’il allait mourir Crédit : YouTube

Le clip montre que le poisson tueur encercle McInerney après qu’il soit tombé de son plan d’eau lors d’une cascade dangereuse pour la semaine du requin.

Il a ajouté : « Il y avait environ 10 requins autour de moi.

« J’essayais de nager. Et je ne pouvais pas. Je savais que j’avais été mordu. Je pensais que j’allais me faire attaquer par six autres.

« C’était la chose la plus effrayante de ma vie. Je ne pouvais pas vraiment dire grand-chose, j’étais sous le choc. »

Fondant en larmes, McInerney, connu sous le nom de « Poopies », a ajouté: « Quand j’ai levé [my arm] jusqu’à flipper est tombé. Et c’est là que j’ai su que j’avais des ennuis. C’est à ce moment-là que j’ai su que j’allais probablement mourir. »

CHIRURGIE D’URGENCE

Les photos montrent que McInerney a subi une morsure profonde à cette main et des dommages aux artères et aux tendons, après avoir été soigné par une équipe médicale sur place.

McInerney a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale.

Il a ajouté: « J’ai commencé à paniquer. Ils ont déballé cette serviette et il y avait des artères partout. »

La star de Jackass, Steve-O, a déclaré: « Il serait foutu de mort s’ils ne plongeaient pas sur lui aussi vite qu’ils l’ont fait.

« Jésus, il a été détruit par un requin… pour un épisode de Shark Week. »

L’équipage de Jackass avait poussé la cascade un peu plus loin après que McInerney ait réussi à faire du wakeboard sur les requins.

Il a ensuite été lancé depuis une rampe mais n’a pas réussi à atterrir.

McInerney a déclaré: « J’ai définitivement obtenu un diplôme à l’université des requins là-bas. Je savais qu’il y avait une chance que je me fasse mordre par un requin, mais je ne pensais pas que cela arriverait.

« Je ne blâme pas du tout les requins. Je veux dire, j’étais dans leur salon, et c’était l’heure du dîner. »

La star de Jackass, Chris Pontius, a ajouté: « C’est un rappel que oui, comme, nous poussons assez fort. Et cela pourrait arriver, bien sûr. »

McInerney a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale Crédit : Twitter/Steve-O