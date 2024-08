Une nouvelle vidéo montre les conséquences tumultueuses d’une bagarre dans un abri impliquant le conseiller du maire Adams, Tim Pearson

Après avoir prétendument se battre L’année dernière, alors qu’il était en contact avec un groupe de gardes de sécurité à l’intérieur d’un refuge pour migrants de Manhattan, Tim Pearson, l’un des principaux conseillers en sécurité publique du maire Adams, a été confronté à l’un d’eux à l’extérieur de l’établissement alors même que les officiers du NYPD arrivaient pour calmer la situation, comme le montrent les images de surveillance obtenues par le Daily News.

L’altercation présumée à l’intérieur du refuge pour migrants, depuis fermé, sur la 31e rue Ouest, près de la 8e avenue, le 17 octobre 2023 reste l’objet d’une enquête par le département d’enquête de la ville – plus de 10 mois après l’incident. Cette enquête fait partie de un nuage de problèmes juridiques et administratifs qui plane sur Pearson et qui comprend également quatre poursuites intentées par d’anciens et actuels officiers du NYPD l’accusant d’avoir inconduite sexuelle et des représailles.

Une porte-parole du DOI a refusé de commenter ce mois-ci l’état d’avancement de l’enquête sur Pearson, se contentant de dire qu’elle était toujours « en cours ».

Le Une bagarre dans un refuge a entraîné l’arrestation de deux agents de sécuritémais les accusations contre eux ont été abandonnées quelques jours après qu’eux et d’autres témoins oculaires ont affirmé que Pearson, un ancien inspecteur du NYPD, avait déclenché la mêlée en attraper une gardienne par le cou et la poussant au sol après qu’elle lui ait demandé de voir sa pièce d’identité.

À l’époque, le porte-parole d’Adams, Charles Lutvak, a déclaré que Pearson s’était vu refuser l’entrée et avait été « accostée » par un garde alors qu’il tentait de procéder à une inspection ponctuelle du refuge, qui était fermé par le FDNY quelques jours plus tard en raison de problèmes de sécurité incendie.

Les images de surveillance, obtenues par The News via un Loi sur la liberté d’information demande, ne montre pas la véritable bagarre, qui aurait éclaté à l’intérieur lorsque Pearson est arrivé pour l’inspection surprise.

Mais les images, enregistrées par une caméra de surveillance du NYPD montée sur un lampadaire voisin, montrent environ 25 minutes de ce qui s’est passé à l’entrée de l’abri immédiatement après l’affrontement présumé.

Pearson n’a pas répondu à une demande de commentaires ce mois-ci sur les images récemment découvertes. La porte-parole d’Adams, Amaris Cockfield, a refusé de commenter les images, mais a déclaré vendredi que Pearson « participait à une inspection de sécurité classique » lorsque l’agitation s’est produite.

Lorsque la séquence commence, Pearson porte un coupe-vent bleu foncé sur lequel est écrit «Police de New York » au dos, on peut le voir debout à l’extérieur du refuge, en train de parler à un policier tout en pointant à plusieurs reprises la porte d’entrée de l’établissement. Alors que Pearson continue de pointer du doigt, le policier appuie ses mains vers le bas, presque comme pour lui demander de se calmer, montre la vidéo.

Quelques secondes plus tard, une agente de sécurité est vue en train de sortir du refuge. Elle s’approche, semble affronter Pearson et le désigne du doigt. Pearson reste immobile, pointant du doigt la porte par laquelle elle est sortie, et deux agents les séparent à ce moment-là.

La femme tente ensuite une deuxième fois d’approcher Pearson, mais elle est bloquée par d’autres agents, qui finissent par la ramener à l’intérieur, comme le montre la vidéo.

Une source ayant une connaissance directe de l’affaire a confirmé que l’agent de sécurité féminin est Leesha Bell, qui a accusé Pearson de l’avoir attrapée par le cou lorsqu’il s’est présenté pour la première fois au refuge, un acte qui aurait déclenché une bagarre plus large entre Pearson et ses collègues.

On voit ensuite Pearson parler au téléphone pendant plusieurs minutes.

Une fois le téléphone raccroché, Pearson parle pendant plusieurs minutes avec un superviseur du NYPD.

Une fois leur conversation terminée, le superviseur et plusieurs agents entrent dans le refuge et ressortent avec Bell menottée. Elle est ensuite emmenée dans une voiture de police qui l’attend.

Quelques minutes plus tard, un gardien de sécurité du refuge, qui aurait été impliqué dans la bagarre précédente, s’approche du refuge par une direction différente, comme le montrent les images.

En tant que garde, qui a été identifié comme Terrence Rosenthalapparaît, Pearson pointe du doigt Rosenthal et dit quelque chose aux officiers sur les lieux.

Cela incite les officiers à se précipiter vers Rosenthal, qui commence à reculer.

On voit ensuite quelqu’un tomber dans une jardinière avant que les policiers n’arrêtent Rosenthal et ne le conduisent dans une voiture de police. Une fois Rosenthal en garde à vue, Pearson monte dans un SUV noir qui démarre, comme le montre la vidéo avant la fin.

Rosenthal a été accusé d’entrave à l’administration gouvernementale et de harcèlement à la suite de l’incident.Ses avocats de la défense publique ont déclaré à l’époque qu’il avait passé 30 heures en détention avant d’être libéré.

Quelques jours plus tard, le bureau du procureur du district de Manhattan a rejeté toutes les accusations contre Rosenthal et Bell.

Jason Steinberger, un avocat représentant Rosenthal et Bell, a déposé des avis de réclamation fin octobre, informant la ville que ses clients prévoyaient de poursuivre Pearson, Adams et le NYPD sur la base d’allégations selon lesquelles ils avaient été faussement arrêtés, faussement emprisonnés et poursuivis de manière malveillante.

Rosenthal et Bell n’ont pas engagé de poursuites depuis, mais Steinberger a déclaré ce mois-ci que ses clients poursuivaient toujours leurs affaires. Il a refusé de faire d’autres commentaires.

L’enquête du DOI sur la lutte pour les abris a depuis été élargi d’examiner le rôle de Pearson dans la supervision du personnel du NYPD après que les poursuites pour inconduite sexuelle déposées contre lui ont allégué qu’il exerçait une influence inhabituellement grande sur les affaires de police bien qu’il ne soit pas un fonctionnaire du département. premier rapport Selon The News, trois des officiers du NYPD qui poursuivent Pearson ont été interrogés par le FBI à son sujet plus tôt cette année dans le cadre d’une enquête non spécifiée.

Au milieu des maux de tête juridiques, Adams n’a pas modifié Les fonctions de Pearson.

« Les gens ont tendance, lorsque des accusations sont portées, à dire : « Vous savez quoi, la pression est forte, vous devez simplement vous débarrasser d’une personne » », a déclaré Adams, qui connaît Pearson depuis qu’ils ont servi ensemble dans le NYPD. dit Le mois dernier, lorsqu’on lui a demandé pourquoi ses fonctions restaient les mêmes, il a déclaré : « Je ne fonctionne tout simplement pas de cette façon. »

Avec Graham Rayman