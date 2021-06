Une nouvelle vidéo montre l’accident de Wilton Manors Pride Parade alors que le maire de Ft Lauderdale a été critiqué pour avoir qualifié le crash d' »attaque terroriste »

De nouvelles images CHOQUANTES ont vu le jour, montrant un camion entrant dans une jardinerie quelques instants après avoir plongé dans la foule lors de la parade de la fierté de Wilton Manors.

Il vient comme Ft. Le maire de Lauderdale, Dean Trantalis, a subi des contrecoups pour avoir qualifié l’accident d' »attaque terroriste ».

Des images montrent le moment où un camion a foncé dans la jardinerie Crédit : WPLG Local 10

Le maire Dean Trantalis a été critiqué pour ses propos Crédit : Twitter/Dean Trantalis

L’incident qui a eu lieu au Stonewall Pride Parade en Floride samedi vers 19 heures, a fait un mort et un autre dans un état critique, selon la police.

Une vidéo qui a émergé de la scène montre un camion blanc arborant des drapeaux LGBTQ + entrant dans le Fort Lauderdale Garden Center.

Le conducteur qui portait un t-shirt Fort Lauderdale Gay Men’s Chorus a été arrêté après avoir prétendument frappé les deux hommes.

Pendant ce temps, le maire Trantalis a été critiqué pour ses commentaires sur l’accident tragique, beaucoup affirmant qu’il aurait dû attendre de rassembler tous les faits avant de qualifier l’incident d' »attaque terroriste contre la communauté LGBT ».

« Il s’agit d’une attaque terroriste contre la communauté LGBT », a déclaré Trantalis à Local 10 News samedi.

« C’est exactement ce que c’est. Ce n’est guère un accident. C’était délibéré, c’était prémédité et c’était ciblé contre une personne en particulier.

« Heureusement, ils ont raté cette personne, mais malheureusement, ils ont frappé deux autres personnes. »

Ses commentaires ont suscité l’indignation des utilisateurs de médias sociaux qui l’ont porté sur Twitter.

Un homme qui serait le conducteur du camion a été filmé en train d’être placé en garde à vue Crédit : @pinto_spears/ Twitter

Un homme est mort et un autre dans un état critique Crédit : WPLG Local 10

Le camion peut être vu conduire à travers la clôture de la jardinerie Crédit : WPLG Local 10

« J’espère que @DeanTrantalis sera poursuivi puis démis de ses fonctions ou défait. Les responsables gouvernementaux ne devraient pas être en mesure d’accuser quelqu’un de *terrorisme* de manière aussi désinvolte sans faits », a tweeté l’auteur conservateur David Reaboi.

« Cela aurait été bien si le maire avait attendu les faits », a déclaré l’écrivaine conservatrice Carmine Sabia.

L’ancien officier du NYPD, John Cardillo, a déclaré: « Le maire d’extrême gauche de Ft. Lauderdale @DeanTrantalis doit se rétracter publiquement et s’excuser.

« Si le maire avait attendu ne serait-ce que 15 minutes, il aurait pu faire une déclaration motivée. La vidéo de l’arrestation montrait le conducteur portant un t-shirt de choeur d’hommes homosexuels, ce qui était plus que suffisant pour [sow] doute raisonnable sur l’intention du conducteur », a ajouté l’animateur de radio basé en Floride, Grant Stern.

Des images choquantes de la scène montrent la représentante Debbie Wasserman Schultz en larmes après que la camionnette a évité de justesse de percuter la décapotable dans laquelle se trouvait le démocrate.

La camionnette blanche avait été alignée avec d’autres chars au début du défilé lorsqu’elle a soudainement accéléré et a écrasé deux personnes participant à l’événement.

Le camion avait des drapeaux LGBTQ+ Crédit : WPLG Local 10

Le défilé a été annulé alors que la police enquête Crédit : Splash

L’homme semblait porter une chemise du Fort Lauderdale Gay Men’s Chorus, avec l’acronyme FTLGMC visible sur son dos écrit en lettres de couleur arc-en-ciel

J’espère @DeanTrantalis est poursuivi puis démis de ses fonctions ou défait. Les représentants du gouvernement ne devraient pas être en mesure d’accuser quelqu’un de *terrorisme* de manière aussi désinvolte sans faits. pic.twitter.com/E7cjgGxb2V – David Reaboi, non-sens de la fin de la République (@davereaboi) 20 juin 2021

Les deux victimes ont toutes deux été emmenées au Broward Health Medical Center par ambulance, où l’une d’elles a ensuite été déclarée décédée, a déclaré le shérif du comté de Broward, Gregory Tony.

« Cette tragédie a eu lieu à quelques mètres de moi et de mon équipe BSO, et nous sommes dévastés d’avoir été témoins de cet horrible incident », a déclaré Tony dans un communiqué.

« Nos prières vont aux victimes et à leurs familles. Assurez-vous d’embrasser ceux que vous aimez ce soir. »

Des agents ont été filmés en train d’administrer la RCR à l’une des victimes au milieu de la rue.

Un haut responsable informé de la question a déclaré à CBS Miami que les premières indications suggèrent qu’il s’agissait d’un accident.

Le conducteur du camion aurait déclaré à la police que son pied s’était coincé entre la pédale d’accélérateur et le frein, lui faisant perdre le contrôle du véhicule.

Cependant, le responsable a averti qu’une enquête en est encore à ses débuts et que davantage d’informations sont susceptibles d’émerger.

Schultz participait au défilé dans un cabriolet arborant la campagne Crédit : Sud de la Floride Sun Sentinel/Chris Day

L’état des deux blessés n’est pas connu pour le moment

Le camion a raté de peu la représentante américaine Debbie Wasserman Schultz Crédit : Sud de la Floride Sun Sentinel/Chris Day

Le Fort Lauderdale Gay Men’s Chorus a publié une déclaration à WLPG confirmant que le conducteur est membre de la chorale, tout comme deux hommes heurtés par son véhicule.

« Nos pensées et nos prières accompagnent les personnes touchées par l’accident tragique qui s’est produit lorsque le Stonewall Pride Parade venait juste de commencer », a déclaré le groupe.

« Nos collègues Chorus étaient ceux qui ont été blessés et le chauffeur faisait également partie de la famille Chorus.

« À ma connaissance, il ne s’agissait pas d’une attaque contre la communauté LGBTQ. Nous prévoyons que plus de détails suivront et demandons l’amour et le soutien de la communauté. »

La police n’a encore publié aucune information suggérant que l’incident était prémédité.

La police n’a encore publié aucune information suggérant que l’incident était prémédité Crédit : Sud de la Floride Sun Sentinel/Chris Day

Le camion a « foncé » à travers la foule quelques instants après le début du défilé Crédit : @pinto_spears/ Twitter

Une forte présence policière reste sur les lieux alors qu’une enquête est toujours en cours Crédit : Getty

Une source a déclaré que le conducteur affirme que l’accident était accidentel après que son pied se soit coincé sous la pédale d’accélérateur Crédit : Sud de la Floride Sun Sentinel/Chris Day

Les deux victimes seraient dans un état critique Crédit : @pinto_spears/ Twitter

La spectateur Christina Currie qui était au défilé avec son mari et ses deux enfants a déclaré au Sun Sentinel qu’elle pensait que l’incident était « intentionnel ».

« Nous étions au début du défilé, juste en face de l’école secondaire Fort Lauderdale », a déclaré Currie.

« Tout d’un coup, il y a eu une forte montée en régime d’un camion et un accident à travers une clôture … C’était définitivement un acte intentionnel juste à travers les voies de circulation. »

Les circonstances entourant l’incident restent floues.

Le camion a raté de peu la représentante américaine Debbie Wasserman Schultz, qui participait au défilé dans une décapotable arborant le blason de la campagne.

Un journaliste de WPLG a déclaré qu’il semblait que le camion visait la voiture du démocrate mais qu’il l’avait « manqué » avant d’écraser les deux victimes.

Schultz a été photographié en larmes alors qu’il parlait au téléphone à l’intérieur de la voiture alors que la police arrivait sur les lieux.

Nous prions pour les victimes et leurs proches alors que les forces de l’ordre enquêtent, et je leur apporte toute l’aide possible. Je suis tellement navré par ce qui s’est passé lors de cette célébration. Que le souvenir de la vie perdue soit une bénédiction. – Représentante Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) 20 juin 2021

Le chauffeur n’a pas encore été nommé Crédit : @pinto_spears/ Twitter

Elle a ensuite publié une déclaration, affirmant qu’elle était « profondément secouée et dévastée qu’une vie ait été perdue » lors du défilé.

« Mon personnel, mes bénévoles et moi sommes, heureusement, en sécurité. Je tiens à remercier nos premiers intervenants pour leurs efforts héroïques alors que la police et le personnel médical d’urgence sont intervenus rapidement.

« Nous prions pour les victimes et leurs proches alors que les forces de l’ordre enquêtent et je leur apporte toute l’aide possible. Je suis tellement navré par ce qui s’est passé lors de cette célébration. Que le souvenir de la vie perdue soit une bénédiction , » elle a dit.

Des agents ont été filmés en train d’administrer la RCR à l’une des victimes au milieu de la rue. Crédit : WLPG

Mes prières vont à la communauté LGBTQ+ de Wilton Manors en ce moment. – Représentant Omari Hardy (@OmariJHardy) 19 juin 2021

je suis au @WiltonManorsCty Mur de pierre #Fierté Parade – un camion vient de foncer dans la foule. Le conducteur est en garde à vue. J’ai la chance d’être en sécurité, mais au moins deux personnes ont été touchées et sont dans un état critique. Nous tous ici en train de prier pour eux et leurs familles. – Nikki Fried (@NikkiFried) 19 juin 2021

La commissaire à l’agriculture de Floride, Nikki Fried, était également au défilé samedi, a-t-elle confirmé dans un tweet.

« J’ai la chance d’être en sécurité, mais au moins deux personnes ont été touchées et sont dans un état critique », a-t-elle écrit.

« Nous tous ici en train de prier pour eux et leurs familles. »

Les forces de l’ordre n’ont pas encore renvoyé de demande d’informations supplémentaires à US Sun.

Le défilé a été suspendu pendant que la police travaille sur les lieux.

« En raison d’un événement tragique, la Stonewall Pride Parade a été annulée, mais les événements du festival se poursuivront », a écrit Wilton Manors PD dans un article sur Facebook.

« Il n’y a aucun danger pour le public », a ajouté le département.