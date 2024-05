Une nouvelle vidéo montre des combattants du Hamas prenant en otage des soldats israéliens

Dans cette série de vidéos de trois minutes, qui ont été vérifiées par le New York Times, on peut voir des combattants palestiniens, certains portant des bandeaux du Hamas, liant les mains de cinq femmes israéliennes qui servaient de guetteurs à Nahal Oz, une base militaire proche de la frontière. Frontière de Gaza. Au moins deux des otages ont le visage ensanglanté et ils semblent porter un pyjama. Les militants menacent les femmes à plusieurs reprises.

L’un des militants traite les femmes de « chiens », jurant de les écraser. On peut entendre l’une des femmes dire aux militants qu’elle avait « un ami en Palestine », tandis qu’une autre demande si l’un d’entre eux parle anglais.

Dans un communiqué, le Hamas a déclaré que les scènes présentées dans la vidéo montée « ne pouvaient pas être confirmées ». Le groupe a également affirmé qu’une traduction fournie par les autorités israéliennes était incorrecte et contenait des phrases « qui n’ont été prononcées par aucun des combattants apparaissant dans la vidéo ».