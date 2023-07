Une nouvelle vidéo montre des avions de combat russes harcelant des drones américains au-dessus de la Syrie, selon l’US Air Force

L’armée américaine a publié mercredi de nouvelles images aériennes montrant des avions de chasse russes volant dangereusement près de plusieurs drones américains au-dessus de la Syrie.

US Air Forces Central a déclaré que la vidéo de l’incident montre des chasseurs russes SU-35 se déplaçant dans la trajectoire de vol du drone et déclenchant des soi-disant fusées éclairantes en parachute et forçant les MQ-9 Reapers à effectuer des manœuvres d’évitement.

Le lieutenant-général Alex Grynkewich, commandant de la 9e armée de l’air au Moyen-Orient, a déclaré que trois des drones américains opéraient au-dessus de la Syrie, menant une mission contre le groupe terroriste État islamique, lorsque l’avion russe « a commencé à harceler les drones » après le 10 :30h heure locale.

« Les avions militaires russes ont eu un comportement dangereux et non professionnel lors de leurs interactions avec des avions américains en Syrie », a-t-il déclaré, décrivant ces actions comme une menace pour la sécurité des forces américaines et russes. « Nous exhortons les forces russes en Syrie à cesser ce comportement imprudent et à respecter les normes de comportement attendues d’une armée de l’air professionnelle afin que nous puissions nous concentrer à nouveau sur la défaite durable de l’Etat islamique. »

Il n’a pas fourni d’informations précises sur leur mission.

Dans un communiqué, Grynkewich a déclaré que l’un des pilotes russes avait déplacé son avion devant un drone et engagé la postcombustion du SU-35, ce qui augmentait considérablement sa vitesse et sa pression atmosphérique.

Grynkewich a déclaré que le souffle du réacteur de la postcombustion réduisait la capacité de l’opérateur du drone à faire fonctionner l’avion en toute sécurité.

Le général de l’armée Erik Kurilla, chef du Commandement central américain, a déclaré que la violation par la Russie des efforts en cours pour nettoyer l’espace aérien au-dessus de la Syrie « augmente le risque d’escalade ou d’erreur de calcul ».

Les États-Unis maintiennent une force d’environ 900 soldats déployés en Syrie pour travailler avec les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes alors qu’ils poursuivent leur lutte contre les militants de l’État islamique.

Aucun autre détail sur l’opération du drone n’a été fourni.

Les informations sur l’endroit où les incidents ont eu lieu en Syrie n’ont pas non plus été fournies.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.