De plus en plus de personnes rejoignent le Raspoutinetendance à devenir virale sur les réseaux sociaux. Il a été lancé par deux étudiants en médecine à Keralawho, dans le but d’apporter de la joie à la fraternité médicale enlisée par la pandémie de Covid-19, a dansé avec enthousiasme sur le classique de Boney M. et a publié la vidéo sur Internet. Maintenant, un nouveau clip a émergé de trois hommes dansant sur le numéro énergique avec un message d’harmonie communautaire en ces temps difficiles.

La nouvelle vidéo montre l’un des hommes déguisés en pasteur chrétien, le deuxième en clergé musulman et le troisième en prêtre hindou, dansant sur la chanson à différents endroits. La vidéo a attiré l’attention du député du Congrès de Thiruvananthapuram, Shahsi Tharoor. Il a tweeté la vidéo avec un message spécial.

Les étudiants en médecine qui ont fait cela les premiers (et ont été attaqués parce que l’un d’eux était musulman) ont lancé une merveilleuse tendance virale de solidarité. Le Kerala restera toujours un lieu où toutes les religions coexistent. Le virus communal ne sera pas autorisé à se propager dans notre état. pic.twitter.com/SmeMuZjbts– Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 27 avril 2021

La vidéo a été vue plus de 100 000 fois à ce jour et près de 10 000 likes.

Plus tôt ce mois-ci, deux étudiants du Thrissur Medical College du Kerala – Naveen K Razak et Janaki M Omkumarare – avaient gagné en popularité pour avoir groove la chanson dans leurs gommages avec une énergie incroyable et un jeu de jambes incroyable. Naveen est en 4e année, tandis que Janaki est en 3e année de MBBS.

Naveenhad a déclaré à la médiation qu’ils avaient commencé à pratiquer le morceau Rasputin après avoir vu la vidéo Instagram de la chorégraphe Vanesa Seco dans laquelle elle dansait avec un groupe de personnes sur le morceau.

Leur tentative de répandre une certaine joie, cependant, avait suscité la controverse après qu’un avocat eut tenté de lui donner une couleur commune en se référant à la religion du garçon. Cela a ensuite déclenché un torrent de soutien pour Janaki et Naveen sur les réseaux sociaux et de nombreux étudiants d’autres collèges ont commencé à créer leur propre vidéo sur Raspoutine et à les publier sur les réseaux sociaux.

Naveen a ensuite répondu à la controverse et a déclaré à une publication que ni lui ni Janaki n’étaient dérangés par les remarques communales.

