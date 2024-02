Une nouvelle vidéo choquante montre où les corps des fans des Chiefs ont été découverts

Une nouvelle vidéo montre la cour où les trois Chefs de Kansas City les corps des fans ont été retrouvés plus tôt ce mois-ci.

Comme nous l’avons signalé, les corps de Ricky JohnsonDavid Harrington et Clayton McGeeney ont été découverts dans la cour de Jordan Willisest à la maison.

Willis, qui était ami avec Johnson, Harrington et McGeeney, affirme avoir organisé une soirée de surveillance pour lui et ses amis pour le match des Chiefs de Kansas City le 7 janvier. Willis dit qu’il s’est finalement couché plus tard dans la soirée, mais affirme qu’il ne savait pas si ses amis avaient quitté la maison.

Deux jours plus tard, le 9 janvier, les corps de ses amis sont découverts dans la cour.

MÉGA

Selon l’avocat de Willis, son client s’est endormi pendant deux jours et il « ignore comment ses amis sont morts ».

Les familles des victimes examinent chaque détail pour tenter de dévoiler ce qui s’est passé cette nuit-là, y compris Johnathon Price, le frère de Ricky Johnson, et le frère de Harrington, qui n’a pas été nommé, qui affirment tous deux Harrington a été retrouvé assis bien droit sur une chaise de jardin.

Alors que l’enquête se poursuit, de nouveaux détails concernant cette mystérieuse affaire continuent d’être divulgués, le plus récent étant une vidéo prise par un passant, qui montre l’arrière-cour où les corps ont été retrouvés.

Une nouvelle séquence vidéo montre l’arrière-cour où les corps des fans des Chiefs ont été découverts

Facebook | David Harrington

Une nouvelle vidéo, obtenue par Alex Caprariello de NewsNation, montre l’arrière-cour de la maison de Willis, ce qui soulève encore plus de questions autour de cette mystérieuse affaire.

La vue du jardin de Jordan Willis montre deux chaises sur le patio, où le frère de David Harrington affirme que son corps a été retrouvé assis debout dans l’une d’entre elles. Les deux autres hommes ont été retrouvés morts gisant sur le sol ou à proximité du patio, selon le frère.

Caprariello montre ensuite les fenêtres à l’arrière de la maison. “Il y en a six qui regardent dehors, plus des portes-fenêtres et une porte coulissante en verre menant à la cuisine. C’est difficile pour moi de comprendre comment vous ne regardez par AUCUNE de ces fenêtres pendant 2 jours d’affilée et remarquez les corps gelés de trois de vos amis. là.”

Voici une nouvelle vue du jardin de Jordan Willis. Vous voyez ces deux chaises sur le patio ? Le frère de David Harrington nous dit que son corps a été retrouvé debout, assis dans l’un d’entre eux. Les deux autres hommes ont été retrouvés morts, allongés sur le sol, sur ou à proximité du patio. Remarquez les fenêtres.… pic.twitter.com/91tOlakCyN -Alex Caprariello (@alcaprari23) 31 janvier 2024

Cette dernière vidéo fait suite à une autre vidéo montrant le moment qui a suivi la découverte des trois corps.

Dans le clip, on voit les enquêteurs arriver au domicile environ 10 minutes après que la fiancée de Clayton McGeeney ait découvert les corps des trois hommes et appelé le 911.

Jordan Willis est menotté et détenu sur son porche, car il ne porte que ses sous-vêtements. Cela coïncide avec des rapports précédents selon lesquels Willis aurait ouvert la porte à la police tenant un verre de vin vide et ne portant rien d’autre que ses sous-vêtements.

La police déclare que l’affaire ne fait pas l’objet d’une enquête en tant qu’homicide

C’est la vidéo que j’ai obtenue du moment où les enquêteurs sont arrivés au domicile de Jordan Willis. C’est environ 10 minutes après que la fiancée de Clayton McGeeney a découvert les corps des trois hommes et a appelé le 911. Vous pouvez voir Jordan menotté et détenu sur son perron pendant que la police lui demande… pic.twitter.com/928yd4DV8o -Alex Caprariello (@alcaprari23) 30 janvier 2024

Bien qu’il ait été menotté, il a été relâché par la police, aucune arrestation n’ayant encore eu lieu. La police affirme également qu’il n’y a aucune preuve d’acte criminel, et il ne fait pas l’objet d’une enquête en tant qu’homicide.

Les familles des victimes attendent les résultats du rapport d’autopsie et de toxicologie, qui devraient répondre à davantage de questions relatives aux décès de Ricky Johnson, David Harrington et Clayton McGeeney.

L’enquête est toujours en cours.