Une nouvelle version télévisée de Only Fools and Horses est en cours de développement, déclare la star

Une toute nouvelle version de Only Fools and Horses pourrait arriver à la télévision.

Les stars du spectacle du West End basé sur la comédie classique espèrent créer une version cinématographique de leur production après avoir clôturé leur tournée record au London’s Theatre Royal plus tôt cette année.

Getty

Le redémarrage pourrait même mettre en vedette des stars invitées, dont l’original Del Boy, Sir David Jason.

Paul Whitehouse, qui a joué à la fois grand-père et oncle Albert dans le récit, a révélé : « Nous aimerions faire une version télévisée du spectacle et nous pensons que cela fonctionnerait bien.

« Notre histoire implique à la fois grand-père et oncle Albert, Del Boy rencontrant Raquel et Rodney et Cassandra se mariant, nous condensons donc les sept séries télévisées en deux heures et 10 minutes. »

Tom Bennett a joué Del Boy et Ryan Hutton a joué Rodney pendant la course de quatre ans, qui a remporté des critiques élogieuses.

Paul a poursuivi: «Bien que nous ne puissions pas rivaliser avec la série originale, vous obtenez toute l’histoire de Only Fools And Horses.

« Ce serait bien de voir notre version adaptée à la télévision. »

La star fondatrice Nicholas Lyndhurst a précédemment exclu un renouveau mettant en vedette le casting original de la comédie de la BBC.

Lyndhurst – qui a joué Rodney Trotter, frère de Del Boy de David Jason – a déclaré qu’il serait impossible que la série revienne après la mort de plusieurs de ses co-stars et du créateur de la comédie.

Alors que Jason est toujours en vie à l’âge de 83 ans, l’écrivain John Sullivan est décédé en 2011 à l’âge de 64 ans.

Roger Lloyd Pack (qui jouait Trigger), Kenneth MacDonald (Mike the Landlord) et Buster Merryfield (Oncle Albert) sont tous décédés depuis la fin de la série en 1993.

Parlant d’un redémarrage possible, Lyndhurst a déclaré: «Nous ne pouvons pas. Jean n’est plus avec nous. John était la force motrice de la série et nous avons également perdu pas mal de membres de la distribution maintenant.

« Je ne pense pas que je pourrais le faire sans eux et je ne pourrais certainement pas le faire sans John. »

Il a ajouté : « Au risque de déprimer tout le monde, je pense que les deux dernières fois où j’ai vu David [Jason] a assisté à des funérailles.

Only Fools and Horses a été diffusé sur la BBC pendant 64 épisodes et six épisodes spéciaux complets, dont le dernier a été diffusé en 2003.