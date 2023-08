Une nouvelle variante se répand à travers le monde, voici ce que nous savons jusqu’à présent

Image illustrative d’une personne tenant une seringue médicale et un flacon de vaccin devant le logo Pfizer affiché sur un écran.

L’Organisation mondiale de la santé surveille une nouvelle souche de Covid-19 appelée EG.5, ou « Eris », qui représente une part croissante des cas dans des pays comme la Chine et les États-Unis.

L’OMS l’a désignée comme une « variante d’intérêt », ce qui signifie qu’elle sera surveillée pour les mutations qui pourraient la rendre plus grave.

Sur la base des preuves actuelles, l’OMS affirme qu’il présente un faible risque pour la santé publique au niveau mondial, en ligne avec d’autres variantes actuellement en circulation. En mai, l’OMS a déclaré plus largement que le Covid-19 était désormais « un problème de santé établi et permanent qui ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale ».