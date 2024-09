Une nouvelle variante du Covid XEC commence à se propager

Pour les personnes les plus susceptibles de tomber gravement malades à cause du Covid, le NHS propose une injection de rappel gratuite.

Identifiés en Allemagne, en juin, des cas du variant XEC sont depuis apparus au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Danemark et dans plusieurs autres pays, selon utilisateurs sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Les gens ont commencé à attraper une nouvelle variante du Covid qui pourrait bientôt se propager et devenir le type dominant, selon les scientifiques.

Il dit qu’il est possible que le XEC devienne la sous-variante dominante au cours de l’hiver.

« Et cela va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que le phénomène ne prenne vraiment de l’ampleur et ne commence à provoquer une vague », a-t-il déclaré au LA Times.

Il y a eu une « forte croissance » du XEC au Danemark et en Allemagne, selon l’analyste des données Covid Mike Honey dit sur X .

La plupart des gens se sentent mieux quelques semaines après le Covid, mais la guérison peut prendre plus de temps.

On pense que les symptômes sont les mêmes que ceux du rhume ou de la grippe :

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) affirme qu’il est normal que les virus mutent et changent.

Les personnes éligibles pour un rappel gratuit du vaccin sont :

adultes de 65 ans et plus

les personnes vivant dans une maison de retraite pour personnes âgées

les personnes de plus de six mois faisant partie d’un groupe à risque clinique

certains travailleurs de première ligne du NHS, des maisons de retraite et des services sociaux

Le principal campagne de vaccination contre la grippe et le Covid La vaccination débutera en octobre, même si certains pourront recevoir leurs injections plus tôt.

Le Dr Gayatri Amirthalingam, directrice adjointe de l’UKHSA, a déclaré : « Il est normal et attendu que les virus évoluent génétiquement au fil du temps. L’UKHSA continue de surveiller toutes les informations disponibles concernant les variants émergents de la Covid au Royaume-Uni et à l’étranger, et de publier régulièrement ses données.

« La vaccination offre la meilleure protection contre les formes graves de la Covid-19, et nous encourageons les personnes contactées par le NHS à se manifester pour recevoir leur vaccin d’automne. »

Un certain nombre de pharmacies et de cliniques privées vendent et administrent les vaccins Covid directement au public.

Le coût varie d’environ 45 à 99 £.

Vous devez être âgé de 12 ans ou plus et ne pas avoir reçu de vaccin contre le Covid au cours des trois mois précédents.

Les tests Covid de routine ne sont pas recommandés, mais les gens peuvent acheter un test à effectuer à domicile pour environ 2 £ dans les pharmacies High Street et en ligne.