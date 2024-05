Une nouvelle variante du COVID-19 se propage à la fin du printemps

LOLL conçoit la plantation de plus de 1 000 arbres indigènes à Amity Creek avec Rajala Woods et la ville de Duluth pour un projet de restauration forestière.

Une nouvelle variante de la COVID-19 se propage à la fin du printemps. Kp2, également connu sous le surnom de FLiRT, a évolué à partir de la variante Omicron. Cette souche particulière représente désormais près d’un tiers des cas aux États-Unis, selon le CDC.

Keeley Morris, épidémiologiste principal au ministère de la Santé du Minnesota, affirme que l’augmentation des cas n’a rien de nouveau.

« Chaque fois que ces nouveaux variants apparaissent, nous sommes toujours un peu inquiets d’une éventuelle augmentation de la gravité, comme cela s’est produit dans le passé. Mais pour l’instant, pour ces variantes, nous n’avons aucune indication qu’elles soient graves », a déclaré Morris. « En général, ce qui se passe, c’est qu’ils sont simplement plus invasifs sur le plan immunitaire. Nous commençons à constater une augmentation des cas parce que les gens ne bénéficient pas de la protection sous-jacente qu’ils obtiennent en étant vaccinés. C’est un phénomène courant pour tous les virus et nous nous y habituons maintenant pour le COVID-19.

Morris dit également que les personnes de plus de 65 ans ou immunodéprimées devraient recevoir une deuxième dose du vaccin sorti en septembre, au moins quatre mois après leur dose précédente.

« Nous avons commencé à cibler des variantes particulières avec les vaccins d’automne qui sortent chaque année. Cela les rend particulièrement efficaces contre toute variante en circulation », a déclaré Morris. « Nous voulons garder un œil sur ce qui circule actuellement dans la communauté lorsque nous prenons des décisions en matière de vaccination. Mais si les gens regardent en arrière, vous constaterez qu’à la même époque l’année dernière, d’autres variantes apparaissaient. Ce n’est donc pas rare à cette période de l’année.

Morris dit qu’il est difficile de savoir précisément combien de personnes au Minnesota pourraient avoir ces variantes. Bien que le ministère de la Santé du Minnesota surveille la proportion de séquences virales appartenant aux nouvelles variantes émergentes. Au moment de cette publication, Morris indique que environ 15 % de nos spécimens séquencés appartiennent à des variantes FLiRT.

Pour plus d’informations sur la situation avec la variante COVID-19, vous pouvez en savoir plus ici. Pour d’autres histoires sur le COVID-19, vous pouvez en savoir plus ici.