Une nouvelle variante du COVID-19 est devenue la souche dominante circulant aux États-Unis.

Remplaçant EG.5, également connu sous le nom d’Eris, et FL.1.5.1, appelé Fornax, la variante HV.1 représente actuellement plus d’un quart des cas de COVID signalés aux États-Unis. Elle est suivie par Eris et Fornax, qui contribuent respectivement à 21,9 % et 12 % de tous les cas.

HV.1 est apparu pour la première fois sur le site des Centers for Disease Control and Prevention. Suivi des variantes de COVID fin juillet, juste au moment où les cas commençaient à augmenter. Même si la vague estivale d’hospitalisations liées au COVID est en baisse depuis plusieurs semaines, la présence du HV.1 a continué de croître discrètement, mais régulièrement.

Dans quelle mesure la variante HV.1 est-elle contagieuse ?

Certains experts ont suggéré que le HV.1 pourrait se propager plus facilement que certains de ses prédécesseurs et qu’il semblerait qu’il puisse potentiellement contourner l’immunité antérieure – d’où sa présence accrue aux États-Unis.

“Je m’attendrais à ce qu’il s’agisse d’une légère augmentation de la transmissibilité ou d’une évasion immunitaire, c’est pourquoi cela semble dominer”, Dan Barouch, MD, Ph.D., directeur du Centre de virologie et de recherche sur les vaccins à Beth Israel Deaconess. Centre médical de Boston, a dit à NBC.

Image générée par ordinateur du coronavirus COVID-19. Getty Images

Le HV.1 provoquera-t-il des infections plus graves ?

Jusqu’à présent, les experts n’ont pas signalé que cette dernière variante présentait des qualités uniques en ce qui concerne ses symptômes ou sa gravité. Cela n’a pas encore été associé à une augmentation des infections graves au COVID.

Comme les variantes qui ont dominé ces derniers mois, HV.1 est encore un autre descendant d’Omicron. Compte tenu de ses caractéristiques similaires à celles des variantes XBB, qui proviennent également d’Omicron, les experts n’ont pas exprimé de préoccupation accrue quant à son potentiel à provoquer des infections graves, du moins pas encore.

Les nouveaux boosters COVID fonctionneront-ils contre le HV.1 ?

Les nouveaux boosters COVID de Pfizer et Moderna ont été mis à jour pour cibler les variantes XBB du virus. Puisque HV.1 semble être similaire à ces variantes XBB, les experts ont suggéré que les nouvelles injections offriront probablement une certaine forme de protection supplémentaire contre la dernière variante, en particulier pour ceux qui sont plus vulnérables à une infection grave.

Cependant, l’efficacité de ces injections dépend de leur adoption, qui a été lamentable dans les semaines qui ont suivi leur approbation et leur déploiement ultérieur. Selon le CDC, seulement 3,5 % de la population américaine a reçu le rappel mis à jour.

Le CDC a recommandé les injections mises à jour pour toutes les personnes de six mois et plus.