Les scientifiques français mettent en garde contre un nouveau variant de Covid-19 avec des mutations qui pourraient être plus résistantes aux vaccins et plus facilement transmissibles.

Les chercheurs ont révélé de nouveaux détails inquiétants sur la variante qu’ils ont découverte, qui contient 18 mutations – dont au moins deux pourraient poser un problème pour le déploiement du vaccin.

Les boffins de l’hôpital Henri Mondor de la région parisienne sondent la nouvelle variante depuis février, date à laquelle ils l’ont identifiée pour la première fois.

Ils disent qu’il contient 18 mutations, dont deux – les mutations 501Y et position 452 – potentiellement plus transmissibles et plus résistantes aux vaccins que le virus Covid-19 original.

Le Dr Jean-Michel Pawlotsky, virologue du service de virologie du CHU Henri Mondor, a déclaré à France Inter: «Nous avons identifié deux mutations qui sont intéressantes: la mutation 501Y, qui semble liée à une transmissibilité accrue du virus.

« Et une autre mutation en position 452, qui a été suggérée pour potentiellement diminuer la sensibilité à l’effet de la vaccination. »

Jusqu’à présent, il semble y avoir peu de cas de cette variante, surnommée la variante Henri Mondor, mais on dit qu’elle se propage rapidement.

Le Dr Pawlotsky a déclaré au média français LCI: « L’apparition d’un cluster dans un hôpital voisin de notre hôpital nous a montré que ces quatre personnes ont été infectées par un nouveau virus. »

Selon France Inter, après quatre cas en Créteil, une trentaine de cas ont été retrouvés dans le sud du pays, dans le département de la Dordogne, sur la commune de Pontivy.

LCI indique que depuis lors, des cas ont été détectés dans le département de Bretagne, dans le nord-ouest de la France.

Les cas ont rapidement augmenté à plus de 190 personnes infectées.

Un communiqué publié par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, un établissement hospitalier universitaire basé à Paris et le plus grand système hospitalier d’Europe, a déclaré: «Dans les quatre semaines suivant sa découverte, la nouvelle variante« Henri-Mondor »a été trouvée chez 29 patients de origines géographiques diverses (Ile-de-France, Sud-Est et Sud-Ouest de la France).

«Sa fréquence de détection n’a cessé d’augmenter depuis, avec l’identification de plusieurs clusters et on la retrouve de plus en plus dans les échantillons testés par l’hôpital Henri-Mondor.

La plupart des grandes sociétés pharmaceutiques qui ont développé des vaccins ont déclaré qu’ils pourraient être rapidement modifiés pour les rendre efficaces contre de nouvelles variantes.

L’étude sur la variante Henri Mondor a été publiée hier dans le Journal des maladies infectieuses émergentes et les chercheurs continuent de sonder la nouvelle variante.

La menace potentielle d’une nouvelle mutation survient alors qu’Emmanuel Macron devrait imposer ce soir un troisième verrouillage à la France dans un discours télévisé au milieu de la flambée des affaires Covid.

Parmi les options envisagées par le président français, citons la fermeture de toutes les écoles et l’interdiction de voyager à l’intérieur du pays, selon un responsable du gouvernement.

Une telle initiative à l’échelle nationale serait un écart par rapport à la politique du gouvernement ces derniers mois, qui s’est concentrée sur les restrictions régionalisées.

Les fermetures d’écoles en particulier ont été considérées comme un tout dernier recours.

Un débat est prévu au parlement demain pour aborder la situation virale et les nouvelles mesures.

«Le facteur clé dans notre prise de décision reste la situation dans les hôpitaux», a déclaré aujourd’hui le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal après que Macron a organisé sa réunion hebdomadaire sur la stratégie contre les coronavirus.

«Après que les responsables de l’hôpital parisien ont averti qu’ils devraient commencer à refuser les patients nécessiteux faute de place», a-t-il déclaré, «une chose est claire: la France ne refusera pas de soins pour les patients malades. Le choix des patients n’est pas une option. »

M. Attal a déclaré que des décisions avaient été prises lors de la réunion sur le virus mais qu’il ne les avait pas divulguées avant que le président ne prenne la parole.

«Quelle que soit la voie choisie», a-t-il prévenu, «nous avons des semaines difficiles devant nous.»

Les précédents verrouillages à l’échelle nationale en mars et octobre de l’année dernière ont été annoncés par Macron dans des discours télévisés.

Son bureau a déclaré aujourd’hui que le dirigeant français s’adressera à la nation à 20 heures, heure locale, sans dire ce qu’il annoncera.

Un couvre-feu national pour la nuit est en place depuis janvier, et tous les restaurants, bars, gymnases, cinémas et musées de France sont fermés depuis octobre.

À Paris et dans d’autres régions où le virus se propage rapidement, les résidents ont déjà des restrictions supplémentaires sur les déplacements et les magasins non essentiels sont fermés.

La France voit désormais régulièrement 40000 nouveaux cas de coronavirus par jour.

Le nombre total de patients Covid en soins intensifs en France a dépassé les 5000 hier – le chiffre le plus élevé en soins intensifs depuis 11 mois.

Plus tôt ce mois-ci, Macron a refusé de s’excuser pour la stratégie virale désastreuse de son pays.

Il a dit: « Je peux vous dire que je n’ai aucun mea culpa à offrir, aucun remords, aucune reconnaissance d’échec. »

Pour ajouter à la bataille du pays contre la maladie, la France est bien derrière le Royaume-Uni dans le déploiement de ses vaccins après une série de demi-tours sur le coup AstraZeneca.

Macron a d’abord affirmé que le remède ne convenait pas aux personnes âgées de plus de 65 ans avant d’annoncer qu’il ne devrait pas être administré aux moins de 55 ans – puis de le réintroduire plus tard.

Le jab a été soutenu par l’agence de réglementation européenne, ainsi que par l’Organisation mondiale de la santé.

Pendant ce temps, des rapports en France affirment que Macron ne prend plus la peine d’écouter les experts sur Covid – malgré la flambée des cas.

Des sources affirment que Macron pense être un tel expert dans la propagation du coronavirus qu’il « ne suit plus les conseils des scientifiques ».

Et le président a été critiqué dans le journal Le Monde – alors que la crise française continue de devenir incontrôlable.

Le journal dit que Macron a bafoué les conseils de ses experts pendant près d’un an après avoir annoncé la réouverture des écoles avant l’avis scientifique.

L’Allemagne et la France ont été critiquées hier soir pour avoir flirté avec Vladimir Poutine à propos du vaccin Spoutnik V après avoir saccagé le jab de l’AZ.

Les critiques ont averti qu’ils risquaient de donner au Kremlin une victoire majeure en matière de relations publiques à un moment où il intensifie son agression contre l’UE.

L’eurodéputé lituanien Petras Auštrevičius a déclaré que Moscou utilisait le tir comme « un coup de presse bien dirigé » et a exhorté le bloc à le rejeter.

Il a déclaré au Sun: «La Russie exploite la pandémie de COVID-19 pour se présenter comme une puissance mondiale avec une soi-disant ligne politique humanitaire forte.

« Ses intentions sont ouvertement cachées au nom de Spoutnik V, qui, s’il est traduit, signifie » un satellite « ou un satellite sur l’orbite de la Russie.

« Nous ne devons pas nous laisser berner par les tentatives de la Russie de se présenter comme un partenaire de l’Occident dans la lutte contre la pandémie COVID-19. »