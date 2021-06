Une nouvelle variante de Covid Lambda déchirant l’Amérique du Sud trouvée au Royaume-Uni

Une NOUVELLE variante qui a traversé l’Amérique du Sud a été trouvée au Royaume-Uni.

Six cas de variante Lambda ont été découverts en Grande-Bretagne, tous liés à des voyages à l’étranger.

Six cas d’une nouvelle variante ont été trouvés au Royaume-Uni – après sa propagation en Amérique du Sud Crédit : AFP

Public Health England l’a déclaré ce matin comme une variante de Covid faisant l’objet d’une enquête.

Le premier échantillon documenté a été signalé au Pérou et Lambda a été séquencé dans 26 pays à ce jour, a déclaré PHE, bien que d’autres rapports affirment qu’il a été trouvé dans 29 pays.

Lambda (C.37) est maintenant surveillé, en raison de plusieurs mutations notables, dont L452Q et F490S.

L’Organisation mondiale de la santé a classé Lambda comme variante mondiale d’intérêt le 14 juin.

L’OMS a déclaré qu’elle présentait des mutations qui augmentent la transmission ou renforcent la résistance aux anticorps, bien qu’il n’y ait pas suffisamment de preuves pour le savoir avec certitude.

PHE effectue des tests en laboratoire pour mieux comprendre l’impact des mutations sur le comportement du virus.

Au Pérou, où il a été observé pour la première fois, le Lambda représente désormais 81 % des cas.

Il s’est propagé au Chili, représentant 32% des cas au cours des 60 derniers jours, et l’Argentine et l’Équateur ont tous deux signalé une prévalence plus élevée.

VARIANTES DE PEURS

Le Pérou a beaucoup souffert avec un énorme nombre de morts de Covid – qui a été révisé à la suite d’un examen.

C’est le pays avec le taux de mortalité par habitant le plus élevé au monde, selon les données de l’Université John Hopkins.

La variante Lambda y circule depuis août, et est désormais la variante dominante.

Cela survient alors que les cas de variante Delta au Royaume-Uni ont augmenté de 35 204 cette semaine – alors qu’une nouvelle souche est à l’étude.

Il y a maintenant eu un total de 111 157 infections enregistrées de la mutation en Grande-Bretagne.

Public Health England a déclaré qu’il s’agissait d’une augmentation de 46% par rapport à la semaine précédente, avec environ 95% de tous les cas de Covid au Royaume-Uni comme variante Delta.

514 personnes supplémentaires ont été admises à l’hôpital en Angleterre avec Covid jusqu’au 21 juin – 304 n’étaient pas vaccinées.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré : « Grâce au succès de notre programme de vaccination, les données suggèrent que nous avons commencé à rompre le lien entre les cas et les hospitalisations.

« C’est une nouvelle extrêmement encourageante, mais nous ne pouvons pas devenir complaisants.

« Deux doses de vaccin sont bien plus efficaces contre Covid-19 qu’une seule dose, alors assurez-vous de vous présenter pour recevoir votre deuxième dose dès que vous êtes invité.

« Bien que les vaccins offrent une excellente protection, ils n’offrent pas une protection totale, il est donc toujours aussi important que nous continuions à faire preuve de prudence.

« Protégez-vous ainsi que les personnes qui vous entourent en travaillant à domicile dans la mesure du possible et en pratiquant « les mains, le visage, l’espace, l’air frais » à tout moment. »