Une nouvelle variante de COVID augmente les cas d’hospitalisation au Canada

Même si la plupart des cas de COVID-19 ont diminué lentement depuis le début de l’année jusqu’en août, certains signes précurseurs suggèrent une nouvelle vague d’infections à la COVID-19 à travers le Canada. Alors que les hospitalisations augmentent, les experts en maladies discutent également de la façon dont une nouvelle vague pourrait être différente des précédentes.

L’Agence de la santé publique du Canada a signalé une augmentation de 11 pour cent des hospitalisations liées au COVID le 15 août par rapport à la semaine précédente.

L’expert en maladies infectieuses, le Dr Isaac Bogoch, a déclaré mercredi à l’émission Your Morning de CTV que l’augmentation des cas de COVID comporte certaines composantes saisonnières. Cependant, contrairement à la grippe, cette maladie est présente toute l’année.

« Le COVID va croître et décroître, mais il semble toujours rester en arrière-plan », a-t-il déclaré.

Mais l’augmentation des hospitalisations n’est pas une conséquence des mois d’été de cette année.

Selon les données publiées par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), les hospitalisations liées à la COVID sont en hausse depuis le printemps dernier.

Les données indiquent qu’entre avril 2022 et mars 2023, il y a eu une augmentation de 19 pour cent des hospitalisations au Canada pour les patients ayant reçu un diagnostic de COVID-19 par rapport à la même période de l’année précédente.

L’une des principales différences dans cette vague d’hospitalisations est que les patients sont plus âgés, avec un âge médian de 75 ans, contre 63 ans l’année précédente, selon les données.

Une autre différence clé est la durée moyenne du séjour à l’hôpital, qui est passée de 13 jours à 20 jours. Cependant, alors que les patients passent plus de temps à l’hôpital, le taux de mortalité a diminué de 1 pour cent. Entre 2022 et 2023, les décès à l’hôpital liés au COVID-19 représentaient environ 10 pour cent des hospitalisations, contre 11 pour cent l’année précédente.

Même si les cas d’hospitalisation sont à la hausse, les données de l’ICIS indiquent également une diminution des visites à l’urgence pour la COVID-19.

Les services d’urgence ont enregistré plus de 222 000 visites en raison du virus au cours de la période considérée, contre 262 000 en 2021-2022.

Le Québec n’est pas inclus dans les données sur les hospitalisations de l’ICIS.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ ?

Même si les cas d’hospitalisation sont en augmentation, Bogoch a déclaré qu’il ne pense pas que cette vague submergera le système de santé comme cela a été le cas les années précédentes.

« Je ne pense pas que nous verrons des scènes comme celles de 2020 et 2021, où les provinces manquaient de lits dans les unités de soins intensifs et où nous faisions appel à des prestataires de soins de santé d’autres provinces pour nous aider », a-t-il déclaré.

Même s’il n’atteint peut-être pas ces niveaux extrêmes, l’expert en maladies infectieuses a ajouté que le système de santé est toujours à rude épreuve.

« Ne prétendons pas une seconde que notre système de santé se porte bien. Ce n’est absolument pas le cas », a-t-il déclaré.

«Il a besoin de beaucoup de soins et de soutien affectueux.»

Pour alléger certaines tensions sur le système de santé et réduire les taux d’infection par le COVID-19, Bogoch a déclaré que les gens devraient mettre à jour leurs vaccins et recevoir un rappel, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables aux infections graves.

« Franchement, ce sont les groupes qui sont surreprésentés dans les hôpitaux et, malheureusement, ce sont les personnes qui sont les plus susceptibles de présenter des manifestations graves comme des hospitalisations, des séjours en soins intensifs ou même la mort », a-t-il déclaré.



Pour entendre les recommandations complètes de Bogoch en matière de santé, regardez la vidéo en haut de cet article.