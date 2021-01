Une nouvelle mutation de coronavirus a été détectée dans le sud de l’Allemagne lors d’une épidémie dans une clinique médicale où 73 patients et membres du personnel ont été testés positifs. Trois d’entre eux se sont avérés avoir une variante inconnue du virus auparavant.

Le journal Munchner Merkur a été le premier à rendre compte de la nouvelle variante lundi. Au moins trois personnes de la clinique de Garmisch-Partenkirchen, dans le sud-est de l’État de Bavière, se sont avérées porteuses du nouveau type de Covid-19, qui a eu de multiples mutations.

Les 70 autres personnes qui ont contracté le virus lors de l’épidémie clinique présentaient des variantes déjà connues des chercheurs.

Des échantillons de la nouvelle variante ont été soumis à la clinique de Berlin Charite pour des recherches complémentaires. Les premiers résultats des tests devraient arriver plus tard ce mois-ci, a déclaré au journal le Dr Clemens Stockklausner, directeur médical adjoint de l’hôpital bavarois.

«C’est désormais entre les mains de nos collègues», A déclaré Stockklausner. «Nous attendons une réponse avec des détails supplémentaires et significatifs d’ici la fin du mois de janvier.»

Jusqu’à présent, il reste difficile de savoir si la nouvelle mutation virale présente des caractéristiques spéciales telles que les variantes récemment détectées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, qui se sont avérées extra-transmissibles. Depuis le début de la pandémie, « Plus de 12 000 changements » ont été détectés dans le virus, a déclaré Frank Niederbuhl, directeur général de la clinique de Garmisch-Partenkirchen, et a exhorté le public à ne pas trop s’inquiéter de la nouvelle découverte.

«Les tactiques de peur seraient absolument douteuses et inappropriées», il a déclaré. «Le simple fait qu’il s’agisse d’une nouvelle variante ne signifie pas qu’elle soit plus contagieuse.»

L’Allemagne reste parmi les pays les plus touchés par les coronavirus, avec plus de 2 millions de cas, selon les derniers chiffres de l’Institut Robert Koch (RKI). Plus de 46 000 personnes ont succombé à la maladie à travers le pays depuis le début de la pandémie.

