Le ministère japonais de la Santé a déclaré qu’il avait retrouvé une autre variante de Covid-19 en partie similaire aux souches du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud, qui seraient plus contagieuses et liées à un pic d’infections en Grande-Bretagne.

La souche mutante a été trouvée chez quatre personnes qui ont volé au Japon en provenance du Brésil. Les passagers ont été testés positifs pour Covid-19 en quarantaine dans les aéroports, a déclaré le ministère.

L’un d’eux était un homme d’une quarantaine d’années, qui ne présentait aucun symptôme à son arrivée, mais qui a ensuite été hospitalisé pour des difficultés respiratoires. Une autre était une femme dans la trentaine qui a déclaré avoir mal à la tête. Un homme, âgé entre 10 et 19 ans, présentait moins de signes de la maladie, tandis qu’une femme du même groupe d’âge était asymptomatique.

La nouvelle variante du virus a été détectée par l’Institut national des maladies infectieuses (NIID), qui a soigneusement étudié les échantillons des passagers.

Le NIID a déclaré que la souche mutante présentait des similitudes avec les variantes du virus qui ont été découvertes en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud ces dernières semaines et se sont rapidement propagées à d’autres pays. Cependant, il a souligné qu’il ne dispose actuellement d’aucune preuve suggérant que la variante trouvée au Japon est très contagieuse.

Les experts ont étudié la souche pour déterminer si elle pouvait provoquer des symptômes plus graves ou être résistante aux vaccins. Les cas de Covid-19 sont en augmentation au Japon depuis le début de l’année, conduisant à la déclaration d’un état d’urgence d’un mois à Tokyo jeudi.

La souche britannique du virus a également été trouvée dans le pays, bien que le Japon fasse partie des pays à interdire les voyages depuis la Grande-Bretagne.

Depuis le début de la pandémie, le Japon a enregistré plus de 283 000 infections et plus de 3 800 décès liés au coronavirus.

