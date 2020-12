Un expert du Royaume-Uni a déclaré que la nouvelle variante du coronavirus est probablement déjà présente dans la plupart des pays européens, sinon dans tous.

Neil Ferguson, le directeur du MRC Center for Global Infectious Disease Analysis à l’Imperial College de Londres, a déclaré que des experts ayant relevé dix cas de la variante dans un pays aussi petit que le Danemark avec un taux d’infection relativement faible «suggéreraient … que ce virus a été introduit dans la grande majorité sinon la totalité des pays européens à l’heure actuelle. «

Ferguson parlait de la nouvelle variante aux côtés d’autres experts devant le comité scientifique et technologique du Royaume-Uni.

Jusqu’à présent, seuls quelques cas de la nouvelle variante, qui a été signalée pour la première fois au Royaume-Uni en septembre, ont été enregistrés à l’échelle internationale.

Des cas ont été trouvés en Islande, au Danemark, aux Pays-Bas, en Italie et en Belgique, selon l’Organisation mondiale de la santé. En dehors de l’Europe, il y a eu quatre cas confirmés de la nouvelle variante en Australie.

Mais les experts britanniques disent que d’autres pays ont des capacités de séquençage plus faibles, ce qui signifie qu’ils peuvent ne pas être aussi susceptibles de trouver la nouvelle variante chez les patients.

Ferguson a déclaré que bien que le Royaume-Uni « séquençait de manière disproportionnée », les experts émettent l’hypothèse que la variante est originaire du Kent.

« Sur le plan épidémiologique, cela ressemble à une source ponctuelle s’étalant d’un endroit, mais nous ne pouvons pas complètement exclure qu’il s’agissait d’une importation dans cette partie du pays depuis ailleurs dans le monde », a déclaré Ferguson.

Les commentaires sont intervenus après que plusieurs pays européens ont fermé leurs frontières avec le Royaume-Uni dans le but d’arrêter la propagation de la variante, qui, selon les responsables, est plus transmissible et se propage rapidement dans le sud-est de l’Angleterre et à Londres.

Le président du comité scientifique, Greg Clark, un député conservateur, a demandé si le Royaume-Uni était pénalisé pour sa transparence des informations sur la nouvelle variante.

« Il est juste de dire que les pays qui ont une science plus approfondie, plus rigoureuse et qui sont très ouverts et transparents s’exposent évidemment à des informations importantes mises à la disposition des autres », a déclaré le professeur Peter Horby, président du UK’s New and Emerging Respiratory Virus. Groupe consultatif sur les menaces (NERVTAG).

Des collègues européens, a ajouté Horby, avaient déclaré vouloir reproduire ce qui se fait au Royaume-Uni.

La variante a été identifiée par Public Health England à la suite d’une enquête sur une transmission anormalement rapide dans le sud-est de l’Angleterre.

Les scientifiques disent croire avec « une grande confiance » que cette nouvelle variante – avec ses 23 changements – est plus transmissible que les autres variantes du coronavirus.

Un certain nombre d’études sont actuellement en cours pour déterminer pourquoi et si cela pourrait avoir un impact sur les traitements ou les vaccins.