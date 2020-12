Il y a eu des épidémies de coronavirus « explosives » dans les écoles de Londres et du sud-est ces dernières semaines, a révélé aujourd’hui le « professeur Lockdown » Neil Ferguson.

Ses commentaires viennent au milieu des craintes que la souche mutante du virus qui sévit dans la capitale et la ceinture de banlieue rend les enfants plus sensibles à l’infection Covid-19.

Le professeur Ferguson – qui a quitté SAGE après avoir été surpris en train de violer les règles de distanciation sociale pour rencontrer son amant marié lors du premier lock-out britannique – a déclaré qu’il y avait eu des « rapports anecdotiques » de clusters « plus explosifs » dans les écoles depuis novembre.

L’épidémiologiste de l’Imperial College de Londres, qui siège toujours dans les sous-groupes SAGE NERVTAG et SPI-M, a déclaré qu’il s’ajoutait à un ensemble croissant de données montrant que la nouvelle variante constituait une proportion inhabituellement élevée de cas chez les enfants.

Les enfants étaient très peu susceptibles d’être infectés par les souches précédentes de Covid et il était extrêmement rare qu’une personne de moins de 16 ans développe des symptômes – ce qui était inhabituel car de nombreuses infections virales comme la grippe se transmettent plus facilement chez les jeunes.

Cependant, le professeur Ferguson a déclaré que les changements apportés à la nouvelle variante pourraient rendre les enfants « plus comme des adultes » en termes de facilité d’infection et de propagation entre eux.

Le scientifique a également averti que la souche – considérée comme jusqu’à 70% plus infectieuse que le Covid normal – circulera déjà « dans la grande majorité, sinon dans tous » les pays européens.

La Grande-Bretagne est devenue un paria continental cette semaine alors que les pays de l’UE fermaient leurs frontières aux voyageurs britanniques dans le but de contenir la propagation de la variante.

Les experts en génétique des virus ont déclaré qu’ils devront analyser les données de milliers d’autres cas de coronavirus causés par la nouvelle variante pour pouvoir dire s’il est plus susceptible d’infecter les enfants que les versions précédentes du virus (Photo: écoliers à Milton Keynes le 1er décembre )

Le professeur Ferguson a déclaré aujourd’hui au comité des sciences et de la technologie de la Chambre des communes: « Il existe des rapports anecdotiques selon lesquels les dernières semaines ont vu des épidémies scolaires plus explosives à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, mais ce ne sont que des anecdotes pour le moment.

Mais il a ajouté: « Vous constatez une augmentation statistiquement significative de la proportion de cas chez les moins de 15 ans pour la variante par rapport à la non variante.

«Au-delà de cela, nous ne savons rien. Il pourrait y avoir un certain nombre d’hypothèses expliquant pourquoi cela pourrait être le cas.

«L’un d’eux est que peut-être… les enfants sont plus sensibles à cette variante.

«Pour les souches précédentes de ce virus, nous savons que les enfants étaient moins susceptibles d’être infectés et certainement moins susceptibles de présenter des symptômes que les adultes – ce qui est inhabituel pour un virus respiratoire.

« Une possibilité est que ce virus a changé d’une manière qui ne cible pas particulièrement les enfants, mais les rend un peu plus comme des adultes. Soit en termes de symptômes, de réplication ou de transmission virale, soit des deux.

«Mais encore une fois, ce sont les tout premiers jours. Nous avons très peu de preuves biologiques directes, encore moins expérimentales, que c’est le cas.

«Pour le moment, nous avons une observation selon laquelle il y a un léger changement dans la répartition par âge qui serait cohérent avec l’une de ces hypothèses.

Mais je tiens à souligner – bien qu’il s’agisse d’un changement important, ce n’est pas un changement énorme. C’est relativement petit.