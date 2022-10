Une nouvelle variante Covid plus dangereuse pourrait émerger cet hiver

Le Dr Anthony Fauci a un avertissement sobre pour les Américains : ne soyez pas surpris si une nouvelle variante Covid plus dangereuse émerge cet hiver prochain.

“Nous devons anticiper que nous pourrions très bien avoir une autre variante qui émergerait, qui échapperait à la réponse immunitaire que nous avons obtenue de l’infection et/ou de la vaccination”, a déclaré Fauci à un évènement avec le USC Annenberg Center for Health Journalism cette semaine.

Statistiquement, les tendances pandémiques comme les hospitalisations et les décès sont actuellement en baisse à l’échelle nationale : la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès de Covid aux États-Unis est de 323 mercredi, par exemple. C’est bien inférieur aux 1 000 à 2 500 du pays en février et mars, selon Les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Mais Fauci a exhorté les Américains à ne pas baisser la garde car il y a toujours un “risque de hausse” pendant les mois d’hiver. “Il semble que nous allons dans la bonne direction”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Cependant, je pense qu’il serait un peu cavalier de dire tout d’un coup:” Nous en avons complètement fini avec [the pandemic].'”

Fauci a souligné l’été 2021, lorsque les États-Unis ont connu des tendances pandémiques tout aussi faibles, seulement pour que la variante omicron apparaisse et provoque une augmentation record des cas l’hiver dernier. Depuis lors, plusieurs sous-variantes d’omicron se sont propagées et sont devenues dominantes aux États-Unis.

Cela inclut BA.5, qui représente actuellement 81,3% de tous les cas en circulation, selon Données du CDC. BA.5 et son prédécesseur, BA.4, sont trois fois moins sensibles aux anticorps des vaccins Covid originaux que même la souche omicron originale, la recherche suggère.

“Nous ne devrions pas être surpris” si une autre nouvelle variante plus transmissible émerge cet hiver, a déclaré Fauci. Recherche émergente suggère que certaines nouvelles sous-variantes, dont une appelée BA.4.6, semblent échapper à l’immunité encore plus efficacement que BA.5 – bien qu’il ne soit pas clair si l’une d’entre elles dépassera BA.5 en tant que souche Covid dominante du pays.

Cela rend d’autant plus crucial l’obtention d’un nouveau booster Covid spécifique à omicron, a noté Fauci. Tous les Américains âgés de 12 ans et plus sont éligibles pour un, s’ils ont terminé leur série de vaccins primaires contre Covid. Environ un tiers des adultes américains déclarent avoir déjà reçu un nouveau rappel ou avoir l’intention de le faire “dès que possible”, selon un sondage de la Kaiser Family Foundation La semaine dernière.

“Nous encourageons les gens, d’autant plus que nous sommes maintenant à l’automne, à obtenir ce vaccin mis à jour particulier, qui, heureusement pour nous, est destiné à la principale variante en circulation”, a déclaré Fauci.

