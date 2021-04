Une NOUVELLE variante de coronavirus a éclaté en Inde et pourrait être à l’origine de sa flambée de cas, ont averti les experts.

Les scientifiques disent que la nouvelle mutation – surnommée la «variante Bengal Covid», pourrait être plus contagieuse que celles qui circulent déjà à travers le pays.

Les cas de Covid-19 ont explosé en Inde ces derniers jours et le pays se précipite pour faire vacciner ses habitants Crédit: AFP

Les experts en Inde avaient précédemment signalé une double mutation appelée B.1.617 qui est composée de E484Q et L452R.

Ce n’est pas inhabituel pour les coronavirus car ils mutent fréquemment.

La soi-disant variante du Bengale est appelée B.1.618 et les experts craignent qu’elle ne soit à l’origine des taux d’infection en Inde.

L’Inde a enregistré 15,9 millions de cas d’infection, le deuxième en importance après les États-Unis, et 184 657 décès.

Le pays se bat actuellement pour maintenir le personnel des hôpitaux car les unités de soins intensifs sont pleines et les approvisionnements en oxygène médical sont également faibles.

Aujourd’hui, l’Inde a enregistré 314 835 nouveaux cas quotidiens et une augmentation des infections, qui, selon les experts, est due au fait que les autorités mettent la santé publique en veilleuse en faveur de l’organisation de festivals religieux hindous ou d’élections.

Le professeur Srinath Reddy, président de la Fondation pour la santé publique de l’Inde, a averti aujourd’hui que cela, avec une combinaison de la nouvelle variante du Bengale, pourrait être dû à la flambée des cas.

S’exprimant sur l’émission Today de BBC Radio 4, il a déclaré: « Fondamentalement, un double mutant a été signalé pour la première fois dans l’état du Maharashtra, et qui avait des caractéristiques qui avaient été précédemment notées au Brésil et en Afrique du Sud, puis en Californie – et ils se sont combinés pour former le double mutant. .

« Un autre mutant a été décrit dans l’état du Bengale occidental, il a également été trouvé dans d’autres régions de l’Inde.

« Alors que le double mutant a maintenant été noté dans plus de 20 pays, ce mutant, le triple mutant qui vient d’être décrit, a été suivi en Inde et je suis sûr qu’il le sera également ailleurs. »

‘MUTATION inquiète’

Le professeur Reddy a déclaré qu’il n’était pas encore clair à quel point il était dangereux en termes « d’infectivité et s’il pouvait ou non échapper aux vaccins ».

Il a ajouté: « C’est tout à étudier pour le moment. Mais au Bengale occidental et dans d’autres districts de l’Inde, il semble que cela augmente les cas. »

Les experts en Inde disent que la variante du Bengale a été découverte pour la première fois en octobre et qu’en janvier, elle avait été trouvée chez un grand nombre de personnes.

Le professeur Sreedhar Chinnaswamy de l’Institut national de génomique biomédicale a déclaré au Times of India que la variante portait une mutation inquiétante qui est également une caractéristique observée à la fois dans les variantes brésilienne et sud-africaine.

« E484K est connu pour être un variant d’échappement immunitaire, ce qui signifie que les anticorps précédemment élevés contre un virus sans cette mutation peuvent être moins efficaces pour empêcher le virus d’infecter et de provoquer des maladies chez les humains », a-t-il déclaré.

Cela signifie que vous pourriez ne pas être à l’abri de ce virus si vous avez déjà été infecté par une autre variante.

L’Inde a été placée sur la liste rouge du Royaume-Uni limitant les voyages, craignant que la prévalence de la double variante ne soit 10 à 20 fois plus élevée et craint que les tests rapides ne soient pas en mesure de la détecter.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré cette semaine que 103 cas de la variante indienne avaient été découverts au Royaume-Uni.

Mais des scientifiques qui font partie du Groupe parlementaire multipartite (APPG) sur le coronavirus se sont fait dire aujourd’hui que ce chiffre serait probablement au moins 10 fois plus élevé.