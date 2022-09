Une nouvelle vague de programmes universitaires place les connaissances autochtones au cœur de leurs préoccupations

Kallie Drummond a suivi le nouveau cours d’enseignement autochtone de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard comme cours facultatif l’été dernier, mais l’étudiante de deuxième année sait déjà qu’elle veut en savoir plus.

La jeune Métisse du territoire du Traité 1 au Manitoba espère intégrer les études autochtones à sa charge de cours universitaires et à son objectif à plus long terme de devenir enseignante.

“En fait, j’aimerais vraiment avoir l’opportunité d’étudier les connaissances et les enseignements autochtones avec une mineure”, a déclaré Drummond, qui envisage un baccalauréat en éducation après avoir terminé son programme actuel d’études en sciences et en mathématiques.

“Une fois que je deviendrai professeur de classe, [this knowledge] serait quelque chose que je pourrais simplement continuer à diffuser largement et, espérons-le, aider les générations futures à comprendre.”

Suivre ce même cours – désormais obligatoire pour les étudiants de premier cycle de l’UPEI – cet automne a été révélateur pour l’étudiante de première année Hailey Macintyre. Elle dit qu’elle apprend l’histoire et des sujets – des histoires d’origine de différentes Premières nations aux conditions actuelles dans les réserves – qu’elle n’a jamais appris auparavant.

“Je n’ai pas arrêté de parler de ce cours à certains de mes amis”, a déclaré Macintyre. “Je pense que ce devrait être un cours obligatoire partout au Canada.”

L’étudiante de première année de l’UPEI, Hailey Macintyre, dit qu’elle apprend des sujets qui ne lui ont jamais été enseignés auparavant dans le nouveau cours d’enseignement autochtone de son école. « Je pense que ce devrait être un cours obligatoire partout au Canada. » (Shane Hennessey/CBC)

Les établissements postsecondaires canadiens adoptent une gamme d’approches pour intégrer les perspectives et les connaissances autochtones dans ce que les étudiants apprennent aujourd’hui. De l’introduction de cours spécifiques et obligatoires à la création de programmes d’études ciblés, les universitaires à la tête de ce changement ne se contentent pas de parler de réconciliation mais passent à l’action.

Le rapport final de 2015 de la Commission de vérité et réconciliation, qui a examiné les expériences des survivants des pensionnats indiens du Canada et l’impact durable du système, a produit 94 appels à l’action, y compris des recommandations spécifiques sur l’éducation

Pourtant, certains établissements d’enseignement postsecondaire n’ont pas vraiment vu beaucoup de changement jusqu’à récemment, a déclaré David Varis, membre de la Première Nation Peguis au Manitoba et professeur adjoint à la nouvelle faculté des connaissances, de l’éducation, de la recherche et des études appliquées autochtones (IKERAS) de l’UPEI.

« Ce que nous entreprenons ici, ce n’est pas nouveau… J’honore certainement les premiers pionniers, nos universitaires autochtones qui y travaillent depuis des décennies », a noté Varis. En ce moment, cependant, “il semble y avoir un regain d’intérêt pour faire avancer les appels à l’action”.

REGARDER | Pourquoi les nouveaux programmes universitaires centrés sur les savoirs autochtones, les perspectives sont importantes en ce moment : De nouveaux cours prennent des mesures concrètes vers la réconciliation Des professeurs, des étudiants et des universitaires expliquent pourquoi il est important que de nouveaux programmes universitaires axés sur les connaissances et les perspectives autochtones soient mis en place dès maintenant.

Il voit les découvertes récentes de tombes anonymes sur plusieurs sites de pensionnats et les discours émouvants prononcés l’année dernière autour de la Journée nationale inaugurale pour la vérité et la réconciliation comme des catalyseurs qui « ont frappé au cœur de ce que nous devons faire ».

À l’UPEI, cela comprenait la création d’IKERAS et l’urgence de créer un cours de premier cycle obligatoire.

“Pour un cours de 36 heures, nous couvrons de A à Z”, a déclaré Varis à propos de la nouvelle offre.

Lui et ses collègues instructeurs présentent un éventail de sujets de l’histoire des Mi’kmaq — en reconnaissant que l’école est située sur le territoire traditionnel des Mi’kmaq — à des leçons plus larges sur le colonialisme, les pensionnats, le système de réserve, les traumatismes intergénérationnels, la résilience et la lutte contre -Racisme autochtone.

Les étudiants de l’UPEI sont initiés à un éventail de sujets dans le cours d’enseignement autochtone, y compris l’histoire des Mi’kmaq, le travail des universitaires autochtones, le colonialisme, les pensionnats et le racisme persistant. (Shane Hennessey/CBC)

“C’est beaucoup à assimiler pour les étudiants, mais cela a été bien accueilli”, a déclaré l’éducateur vétéran, qui a ajouté qu’il espère que cette base de connaissances plus large inspire l’unité et reste avec les étudiants pendant qu’ils obtiennent leur diplôme et s’attaquent aux problèmes qui affectent tout le monde, du changement climatique à l’insécurité alimentaire.

“Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes que nous devons résoudre et je pense que travailler ensemble est la clé.”

Respecter les systèmes parallèles

Le désir de jeter des ponts et de rendre le droit plus attrayant pour les étudiants autochtones sont deux moteurs derrière le nouveau certificat en droit autochtone de langue française de l’Université d’Ottawa.

« Nous voulons attirer des apprenants autochtones vers des études en droit et nous voulons les accueillir en intégrant les traditions et les systèmes juridiques autochtones, en utilisant leur éducation et leur expérience, puis en construisant le pont vers le droit civil », a déclaré Eva Ottawa, professeure adjointe au section de droit civil de l’école qui a lancé la nouvelle offre.

« Au Québec, de nombreuses communautés autochtones parlent encore leur langue et il est important de travailler avec elles », explique Eva Ottawa, professeure de droit à l’Université d’Ottawa. (Mathieu Thériault/CBC)

Ottawa a déclaré que le programme s’appuie sur les expériences des personnes inscrites (la première cohorte d’étudiants compte des membres plus jeunes et plus âgés) et sur celle des aînés autochtones et des détenteurs de connaissances invités à partager leur expertise dans différents domaines du droit autochtone.

« Ce programme offre aussi aux gens leur dignité, parce qu’on connaît leur passé. On connaît le processus de colonisation, que les cérémonies ont été interdites pendant plusieurs années… Au Québec, il y a beaucoup de communautés autochtones qui parlent encore leur langue et c’est important de travailler avec elles. “, a déclaré Ottawa, un ancien grand chef de la Nation Atikamekw au Québec.

Ce respect des principes du droit autochtone associé à une exploration parallèle et à une comparaison avec le « droit colonial » est exactement ce qui a séduit Maurice J. Kistabish, qui n’a entendu parler du programme de certificat que deux semaines avant la première date limite de candidature.

“Dans le monde occidental, si vous n’avez pas les références – vous n’avez pas ce morceau de papier – les gens ne veulent pas nécessairement écouter ce que vous avez à dire”, a déclaré Kistabish, un étudiant de la première cohorte. et membre de la Nation Apitipi Anicinapek (anciennement la Première Nation Wahgoshig), située à l’est de Matheson, en Ontario, près de la frontière avec le Québec.

Maurice Kistabish, vu en train de se connecter à l’un de ses cours en ligne, fait partie de la cohorte inaugurale du nouveau programme de certificat en droit autochtone de langue française de l’Université d’Ottawa. (Soumis par Maurice Kistabish)

Kistabish, qui a obtenu sa maîtrise au cours des années “sur le terrain” représentant différentes bandes dans des négociations avec des sociétés forestières et minières, a déclaré qu’il y avait longtemps une dépendance à l’égard d’avocats externes qui ne connaissaient pas toujours le droit autochtone.

“J’ai travaillé toutes ces années avec des avocats, mais je n’avais pas … de cours ou de diplômes en droit. C’est donc essentiellement l’une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de revenir [to pursue this certificate].”

“Nous devons améliorer notre jeu”

Au printemps dernier, l’Université de Victoria a diplômé la première promotion de son programme de diplôme conjoint en droit autochtone et non autochtone. Au printemps prochain, il prévoit lancer un MBA en réconciliation autochtone – une suite naturelle, selon Saul Klein, doyen de la Gustavson School of Business de l’UVic.

“C’est un espace vraiment important et un moment vraiment important pour développer ce type de programme”, a déclaré Klein.

“Nous gérons une gamme complète de programmes de premier cycle et de maîtrise. Ils comportent tous un élément de réconciliation intégré, mais nous sommes [thinking] “Peut-être que c’est le moment où nous devons améliorer notre jeu” et “Comment pouvons-nous intégrer davantage cette perspective?””

La directrice générale de la BC Association of Aboriginal Friendship Centres (BCAAFC), Leslie Varley (au centre en manteau rouge et noir) et Saul Klein (troisième à partir de la droite), doyen de la Gustavson School of Business de l’Université de Victoria, sont vus à l’événement de juillet dévoilant l’UVic’s MBA à venir en réconciliation autochtone. (Geoff Howe/Association des centres d’amitié autochtones de la Colombie-Britannique)

En partenariat avec la BC Association of Aboriginal Friendship Centres (BCAAFC), le nouveau programme de MBA est un projet pilote en cours de finalisation, les deux premières cohortes devant comprendre environ 25 étudiants chacune, autochtones et non autochtones.

Basé en partie sur le MBA existant de l’UVic en innovation durable, le nouveau programme sera personnalisé pour se concentrer sur le secteur des services sociaux, a déclaré Klein. Il présentera du contenu de cours et des études de cas sur des sujets de réconciliation, ainsi que des activités hors classe axées sur les communautés autochtones.

Klein a noté qu’il y a peu de diplômés autochtones des programmes commerciaux. Et « de nombreux étudiants non autochtones diplômés des écoles de commerce, sinon la plupart, n’ont qu’une compréhension assez superficielle du contexte autochtone dans lequel ils évoluent », a-t-il déclaré.

“Réunir les deux parties” dans un environnement pour développer des solutions, dit-il, est un moyen d’aider à faire avancer le cadran.

“Nous constatons la nécessité de combler les fossés dans nos communautés et notre société. Et un programme comme celui-ci est clairement conçu pour avoir un impact et… faire fonctionner notre société plus efficacement, rendre le monde meilleur.”