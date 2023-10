Une nouvelle vague de prodiges japonais est disponible dans Football Manager 2024, grâce à l’ajout « le plus demandé » du jeu

Le prochain Kaoru Mitoma est sur le point d’être découvert – grâce à Gestionnaire de football 2024 et une pléthore de nouveaux prodiges japonais.

FM24 sort le 6 novembre et, pour la première fois dans le jeu, il existe une J-League sous licence, ce qui signifie que le football japonais est plus réaliste que jamais sur le jeu. QuatreQuatreDeux est allé aux studios SI, où le jeu est fait pour rencontrer l’équipe derrière FM – et le directeur du studio, Miles Jacobson, a expliqué à quel point il était excitant d’avoir une toute nouvelle vague de prodiges qui ne demandent qu’à être découverts.

« Cela fait 19 ans que nous essayons d’obtenir la J-League ! » Jacobson a dit FFT. « C’est notre ligue la plus demandée au fil des ans. Il y a de jeunes joueurs très excitants dans la ligue. »

Football Manager 2024 sort le mois prochain (Crédit image : Sports interactifs)

« Le football japonais est vraiment très différent. Kaoru Mitoma est apparu un peu tard à l’attention de tout le monde, car il est allé à l’université et a terminé ses études avant de commencer à jouer au football professionnel.

« Avec cela, c’est un type de système différent car il y a des restrictions sur les mouvements des joueurs, ce qui ajoute une autre couche de complexité aux choses. C’est génial de l’avoir dans le jeu.

« La J-League a évidemment participé à d’autres matches auparavant : mais nous avons le troisième niveau du football japonais, la J-League 3. Nous allons plus loin que quiconque n’a pu aller dans le football japonais. C’est excitant d’avoir un une sortie appropriée au Japon, mais c’est excitant de parler au monde des grands footballeurs qu’il y a au Japon. »

La J-League suit d’autres ligues asiatiques qui ont autorisé leurs joueurs à Football Manager dans le passé – mais l’équipe nationale du Japon a si bien performé à la Coupe du monde en 2022 et Mitoma a pris d’assaut la Premier League, c’est une période passionnante pour être fan. du football japonais. FM a aidé à dénicher de nombreuses stars et Jacobson dit qu’une partie de la joie du jeu est de mettre en lumière certains de ces joueurs.

Kaoru Mitoma a pris d’assaut la Premier League (Crédit image : Getty Images)

« C’est comme nous l’avons fait en Corée du Sud lorsque nous avons obtenu notre licence K-League, comme nous l’avons fait en Australie lorsque nous avons obtenu notre licence A-League », poursuit-il. « Amener ces joueurs sur une scène plus mondiale qu’à laquelle ils sont habitués… ce n’est pas vraiment facile de regarder la Ligue des champions asiatique en Europe.

« Les gens pourront voir qu’il n’y a pas que Mitoma… mais Mitoma est vraiment spécial, n’est-ce pas ? »

Football Manager 2024 sort le 6 novembre, avec nouvelles fonctionnalités dévoilées avant la sortie du jeu.

Netflix s’apprête à diffuser le jeu. La liste FFT des merveilles à surveiller est également déjà sorti.