Une nouvelle vague de popularité : Les bagues de fiançailles avec des diamants de synthèse sont sur le point d’être un produit phare

Il semble que les gens acceptent depuis longtemps les diamants de synthèse et commencent à les percevoir comme une option ordinaire sans aucun type de battage médiatique. Il y a quelques années à peine, nous pouvions observer un boom dans l’achat de bagues de fiançailles avec des diamants et il n’y avait aucune condition préalable à une nouvelle. Pourtant, actuellement, nous avons une croissance des ventes de 60 à 80 % par rapport aux chiffres de l’année précédente. Selon les mois, la demande de bagues de fiançailles en tel ou tel diamant synthétique varie mais ne descend pas en dessous de 60%. Si le mois n’a pas de jours romantiques, les ventes sont au point de croissance le plus bas – 60% par rapport au même mois de l’année dernière. Si le mois a des jours propices à une proposition comme la Saint-Valentin, les ventes de bagues de fiançailles avec diamant de synthèse dépassent de 80% les chiffres précédents. Dans le même temps, le volume d’achat de bagues de fiançailles avec diamants naturels a diminué d’environ 25 %.

Alors, qu’est-ce qui favorise la croissance du marché?

Les experts financiers et les observateurs du marché sont convaincus que le prix est l’une des raisons les plus évidentes de préférer les diamants de synthèse à leur analogue naturel. En effet, les prix de ces deux-là ont atteint un point de distanciation incroyable avec un écart de 70%. Cela signifie que les couples peuvent acheter une bague de fiançailles avec des diamants artificiels presque deux fois plus gros que ce qu’ils pourraient se permettre s’ils choisissent des pierres précieuses naturelles.

Puisque les diamants de synthèse sont un produit manufacturé qui peut être cultivé au fil des jours dans un réacteur à plasma, la production de masse est possible et permet de réduire le coût initial. Les diamants naturels se forment sur des milliards d’années et l’exploitation minière nécessite une “artillerie plus lourde” pour extraire les diamants de sous la croûte terrestre. De plus, l’exploitation minière est une sorte de jeu à l’aveugle – on ne sait jamais si les diamants seront trouvés à tel endroit ou à tel autre. De toute évidence, cela ne favorise pas une condition favorable de formation des prix.

Pourtant, l’astuce réside dans les propriétés identiques. Si la loi du marché «prix inférieur = moins bonne qualité» fonctionnait ici, les acheteurs seraient prêts à payer plus. Pourtant, les diamants de synthèse et les pierres précieuses naturelles ont des qualités identiques visuellement indiscernables et certifiées selon les mêmes normes. A qualité égale, il est raisonnable de choisir un prix plus bas.

Pourtant, les détaillants sont convaincus que la valeur des bagues n’est pas seulement monétaire. L’un des plus grands distributeurs européens, Madestones, est convaincu que le diamant de synthèse devient populaire à mesure que les gens les connaissent mieux, que les consommateurs sont mieux informés sur les diamants cultivés en laboratoire et, par conséquent, leur font davantage confiance.

En effet, la question de l’origine ne suscite plus de doutes ni d’interrogations. Presque tout le monde sait que les diamants synthétiques sont un analogue sans conflit des diamants extraits. Les gens sont conscients de l’effet néfaste de l’exploitation minière, ils connaissent les nuances des laboratoires ; diamants artificiels fonctionnels et en croissance. De plus, les consommateurs sont heureux de pouvoir contrôler et influencer le processus de croissance. Ils le font en effet. Lorsqu’ils choisissent des diamants produits de manière plus durable, les acheteurs font comme s’ils disaient aux autres: «Regardez, voici un moyen plus sûr de cultiver des diamants de synthèse et si vous ne mettez pas en œuvre d’innovations, nous n’achèterons pas votre produit».

Ainsi, la durabilité est une valeur supplémentaire de diamant de synthèse. Compte tenu de l’éco-orientation de la société moderne et de la forte conscience environnementale de la jeune génération, qui est entrée dans l’ère romantique, il n’y a pas de surprise dans le boom à venir des bagues de fiançailles avec des diamants synthétiques.

Oui, la génération dite Gen-Z a atteint l’âge où il est temps de se marier. Ces personnes aiment encore plus le diamant de synthèse pour leur respect de l’environnement que les Millennials. Et ces personnes devraient avoir de nombreux fiançailles et mariages dans les années à venir.

Il convient d’admettre qu’il n’y a pas de raison unique à l’augmentation prévue des ventes de bagues de fiançailles avec de diamant de synthèse. Très probablement, il s’agit d’un ensemble de facteurs. La formule de popularité ressemble à “Prix + Valeur ajoutée + Positionnement de la marque”.

Bien que nous n’ayons pas évoqué précédemment un positionnement de marque en détail, on peut supposer à quel point il est puissant simplement en répondant à une seule question : quel produit achèterez-vous si vous choisissez entre deux choses identiques au même prix, mais l’une provient d’une marque célèbre comme Pandora avec un autre a un label inconnu?

Comme beaucoup de gens, vous choisirez la chose de marque simplement parce que la marque renforce n’importe quel produit. Actuellement, les diamants de synthèse sont une rationalisation des bijoux de mode et de nombreuses marques les adoptent.

Donc, nous avons trois composantes de la formule du succès et bientôt nous verrons cette formule en action.