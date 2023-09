Une nouvelle vague de Covid déferle sur le monde – OMS — RT World News

Les cas ont augmenté de 38% mais les décès ont diminué de 50% au cours du mois dernier, a déclaré l’organisme de santé des Nations Unies.

Plus de 1,4 million de nouveaux cas de Covid-19 et plus de 1.800 décès attribués à la maladie ont été enregistrés dans le monde entre le 31 juillet et le 27 août, a annoncé vendredi l’Organisation mondiale de la santé.

Ces chiffres représentent une augmentation de 38 % du nombre de cas et une diminution de 50 % du nombre de décès par rapport à la période de 28 jours précédente, a indiqué l’OMS dans son bulletin hebdomadaire.

La Corée du Sud compte le plus grand nombre de nouveaux cas (1.296.710) et de décès (596), a indiqué l’OMS. L’Italie a enregistré près de 27 000 nouveaux cas, suivie du Royaume-Uni avec 26 000.

La plus forte augmentation des nouveaux cas a eu lieu dans la Méditerranée orientale (+113 %), dans le Pacifique occidental (+52 %) et dans la Région européenne (+39 %), tandis qu’en Afrique (-76 %) et en Asie du Sud-Est (-48 %). ) a connu une baisse.

L’OMS attribue l’augmentation des cas à la variante « Eris » du nouveau coronavirus, qui est désormais la plus répandue, ayant été trouvée dans 26 % des séquences au cours de la deuxième semaine d’août. Le variant « Arturo » a été retrouvé dans 22,7 % des séquences dans 109 pays, tandis que le variant « Kraken » a été signalé par 124 pays mais semble en recul.















Selon l’OMS, il y a eu plus de 770 millions de cas de Covid-19 et plus de 6,9 ​​millions de décès dus au virus depuis le début de la pandémie.

Bien que l’OMS ait déclaré la fin du « urgence sanitaire mondiale » en mai, l’organisation a rappelé aux États membres de «maintenir, et non démanteler, leurs infrastructures anti-Covid-19», les exhortant à maintenir en vigueur les systèmes de « alerte précoce, surveillance et reporting, suivi des variantes, assistance clinique précoce » [and] des rappels de vaccination pour les groupes à haut risque.

Le bulletin de vendredi était la dernière mise à jour hebdomadaire de l’OMS, qui entend passer d’une réponse d’urgence à une réponse à long terme. « prévention, contrôle et gestion » du Covid-19. Les mises à jour seront désormais mensuelles, la prochaine étant prévue fin septembre.

Le nouveau coronavirus, plus tard baptisé SRAS-CoV-2, a été détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine, fin 2019. Son origine exacte et la manière dont il a affecté les humains restent inconnues. L’OMS a surnommé la maladie causée par le virus Covid-19 et l’a déclarée pandémie en mars 2020. De nombreux pays ont tenté de lutter contre le virus en « enfermant » leur population et en rendant obligatoires les masques et les vaccins, tout en réprimant quiconque critiquait le virus. l’efficacité de ces mesures.