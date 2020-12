Le président Donald Trump a gracié plus de deux douzaines de personnes, dont l’ancien président de campagne Paul Manafort et Charles Kushner, le père de son gendre, dans le cadre de la dernière vague de clémence au profit d’associés et de partisans de longue date.

Les actions, dans la période de déclin de Trump à la Maison Blanche, portent à près de 50 le nombre de personnes à qui le président a accordé la clémence la semaine dernière. La liste des deux derniers jours comprend non seulement plusieurs personnes condamnées dans l’enquête sur les liens de la campagne Trump avec la Russie, mais aussi les alliés du Congrès et d’autres criminels dont les causes ont été défendues par des amis.

Les grâces sont courantes dans la dernière partie du mandat d’un président, les bénéficiaires étant largement tributaires des caprices individuels du chef de l’exécutif national. Tout au long de son administration, Trump a écarté les conventions de l’administration Obama, lorsque les pardons étaient en grande partie réservés aux délinquants toxicomanes inconnus du grand public, et a plutôt accordé la clémence aux contacts et associés de haut niveau qui étaient des personnalités clés dans une enquête directement concernée. lui.

Même les membres du propre parti du président ont haussé les sourcils, le sénateur républicain Ben Sasse du Nebraska ayant publié une brève déclaration disant: «C’est pourri jusqu’au fond».

Les grâces de mercredi de Manafort et Roger Stone, qui des mois plus tôt avaient vu sa peine commuée par Trump, étaient particulièrement remarquables, soulignant la volonté du président de rogner les résultats et l’héritage de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur la Russie. Il a maintenant gracié quatre personnes condamnées dans le cadre de cette enquête, dont l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et le conseiller de campagne George Papadopoulos, qui ont plaidé coupable d’avoir menti au FBI.

«Les pardons de ce président sont ce que vous attendriez si vous donniez le pouvoir de grâce à un chef de la mafia», a tweeté Andrew Weissmann, un membre de l’équipe Mueller qui a aidé à poursuivre Manafort.

Manafort, qui a dirigé la campagne de Trump pendant une période charnière en 2016 avant d’être évincé pour ses liens avec l’Ukraine, a été parmi les premières personnes inculpées dans le cadre de l’enquête de Mueller sur les liens entre la campagne Trump et la Russie. Il a ensuite été condamné à plus de sept ans de prison pour des crimes financiers liés à son travail de consultant politique en Ukraine, mais a été mis en détention à domicile au printemps dernier en raison de problèmes de coronavirus dans le système pénitentiaire fédéral.

Bien que les accusations portées contre Manafort ne concernent pas l’axe central du mandat de Mueller – si la campagne Trump et la Russie se sont entendues pour faire basculer les élections – il a néanmoins été une figure centrale de l’enquête.

Sa relation étroite avec un homme que des responsables américains ont lié aux services de renseignement russes, et avec qui il a partagé des données de sondage de campagne interne, a suscité un examen particulier au cours de l’enquête, bien que Mueller n’ait jamais accusé Manafort ou tout autre associé de Trump d’avoir conspiré avec la Russie.

Manafort, dans une série de tweets, a remercié Trump et a fait l’éloge du président sortant, déclarant que l’histoire montrerait qu’il avait accompli plus que n’importe lequel de ses prédécesseurs.

Trump n’a pas pardonné le député de Manafort, Rick Gates, qui a été condamné l’année dernière à 45 jours de prison après avoir coopéré intensivement avec les procureurs, ni l’ancien avocat de Trump Michael Cohen, qui a plaidé coupable de crimes de financement de campagne liés à ses efforts pour acheter le silence des femmes. qui a dit avoir eu des relations sexuelles avec Trump. Les deux ont également été condamnés dans l’enquête Mueller.

Les procureurs de New York, quant à eux, ont cherché à faire relancer les accusations de fraude hypothécaire contre Manafort par la plus haute cour de l’État après qu’un tribunal inférieur les a rejetées pour des motifs de double incrimination. Un porte-parole du procureur de district Cy Vance a déclaré que la grâce « souligne le besoin urgent de tenir M. Manafort responsable de ses crimes contre le peuple de New York. »

Manafort et Stone ne sont guère des bénéficiaires de pardon conventionnels, en partie parce qu’ils ont tous deux été réprimandés par les juges pour avoir effectivement fait un pied de nez au système de justice pénale alors que leurs affaires étaient en cours. Manafort a été accusé de falsification de témoins même après avoir été inculpé et a été accusé par les procureurs d’avoir menti en essayant de gagner le crédit de sa coopération.

Stone, qui a été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès au sujet de ses efforts pour obtenir des informations privilégiées sur la publication par WikiLeaks d’e-mails démocrates piratés par la Russie au cours de la campagne de 2016, a également été censuré par un juge en raison de ses publications sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué mercredi, Stone a remercié Trump et a affirmé qu’il avait été soumis à un «procès-spectacle de style soviétique pour des accusations à motivation politique»

Kushner est le père du gendre de Trump, Jared Kushner, et d’un riche dirigeant immobilier qui a plaidé coupable il y a des années d’évasion fiscale et de dons de campagne illégaux. Trump et l’aîné Kushner se connaissaient dans les milieux de l’immobilier et leurs enfants se sont mariés en 2009.

Les procureurs allèguent qu’après que Kushner a découvert que son beau-frère coopérait avec les autorités, il a mis au point un plan de vengeance et d’intimidation. Ils disent qu’il a embauché une prostituée pour attirer son beau-frère, puis s’est arrangé pour qu’un enregistrement secret de la rencontre dans une chambre de motel du New Jersey soit envoyé à sa propre sœur, la femme de l’homme.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a qualifié cela de «l’un des crimes les plus répugnants et les plus répugnants» qu’il ait jamais poursuivi en tant qu’avocat américain.

Les alliés légalement en difficulté de Trump n’étaient pas les seuls bénéficiaires de la clémence. La liste des 29 récipiendaires comprenait des personnes dont les appels au pardon ont été promus par des personnes soutenant le président tout au long de son mandat, parmi lesquelles l’ancienne procureure générale de Floride Pam Bondi, le PDG de Newsmax Christopher Ruddy et le sénateur Rand Paul du Kentucky.

L’un des récipiendaires était Topeka Sam, dont le cas a été promu par Alice Johnson, une avocate de la justice pénale à qui Trump a gracié et qui est apparue dans une publicité du Super Bowl pour lui et à la Convention nationale républicaine.

«La vie de Mme Sam est une histoire de rédemption», a déclaré la Maison Blanche dans son communiqué, la félicitant d’avoir aidé d’autres femmes dans le besoin.

Parmi les autres bénéficiaires de la clémence, citons un ancien commissaire du comté de Floride qui a été reconnu coupable d’avoir accepté des cadeaux de personnes faisant des affaires avec le comté et un leader communautaire du Kentucky qui a été reconnu coupable d’infractions fédérales en matière de drogue.