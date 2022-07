Une nouvelle usine Panasonic au Kansas produira des batteries pour Tesla et des véhicules électriques

Panasonic envisage de construire une nouvelle usine de batteries au Kansas pour produire des cellules haute capacité pour Tesla, selon un rendre compte mercredi de Nikkei Asie.

La gouverneure du Kansas, Laura Kelly, une démocrate, a prévu une conférence de presse à Topeka aujourd’hui à 5 heures locales où elle devrait annoncer les détails de l’usine Panasonic.

Panasonic a précédemment investi et exploite conjointement une usine de batteries avec Tesla à Sparks, Nevada, à l’extérieur de Reno, connue sous le nom de Gigafactory (ou Gigafactory 1). Cette installation tentaculaire a été lente à atteindre la rentabilité en raison de taux de défauts élevés et d’une production de masse plus lente que prévu, Nikkei signalémais il est devenu rentable en 2021.

L’appétit de Tesla pour les cellules de batterie augmente parallèlement à ses ambitions d’augmenter la production de véhicules dans de nouvelles usines près d’Austin, du Texas et de Berlin. La société a annoncé des livraisons annuelles de véhicules de 936 172 en 2021, soit une augmentation de 87 % par rapport à 2020. Le coût des matériaux de batterie augmente avec l’inflation, l’augmentation de la production de véhicules électriques et les complications de la chaîne d’approvisionnement exacerbées par la pandémie en cours et l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie.

Un média local, le Kansas City Star, a précédemment rapporté que Panasonic pourrait implanter sa nouvelle usine, qui devrait employer environ 4 000 personnes, dans un ancien usine de munitions à De Soto, Kansas. Le bureau du gouverneur et Panasonic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

À ce jour, la société de véhicules électriques d’Elon Musk s’est principalement appuyée sur Panasonic et d’autres fournisseurs, dont CATL en Chine, pour les cellules de batterie qui entrent dans les batteries haute tension de leurs voitures et dans les systèmes de stockage d’énergie de la société pour la maison, le commerce et le réseau. installations à l’échelle.

Mais Tesla s’est également efforcé de produire et d’utiliser commercialement ses propres cellules de batterie 4680. Elle a acquis des entreprises canadiennes de fabrication de batteries, dont Hibar Systems, pour l’aider à atteindre cet objectif.

En octobre 2021, Tesla a déclaré qu’il modifierait la chimie des cellules de batterie qu’il utilise dans tous ses véhicules de gamme standard pour utiliser des cellules lithium-fer-phosphate (LFP) plutôt que des cellules nickel-cobalt-aluminium (NCA), que Tesla avait l’intention de continuer à utiliser dans ses véhicules à longue portée.

Panasonic n’est pas le seul à étendre ses investissements dans la fabrication de batteries aux États-Unis

En janvier de cette année, General Motors et LG Energy plans annoncés d’investir plus de 2 milliards de dollars dans une nouvelle usine de batteries au Michigan. Et le constructeur Jeep Stellantis et Samsung investissent environ 2,5 milliards de dollars dans une usine de batteries à Kokomo, dans l’Indiana, pour aider le constructeur automobile à passer aux véhicules électriques.

Selon une étude de Canalys, les ventes mondiales de véhicules électriques à batterie se sont élevées à 4,5 millions d’unités en 2021, ce qui représente environ 69 % des ventes globales de véhicules électriques, y compris les véhicules électriques hybrides rechargeables.