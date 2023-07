Le sous-marin Titan condamné aurait pu imploser après avoir été endommagé alors qu’il était traîné en mer dans les eaux agitées de l’Atlantique, ont déclaré des experts.

Les Britanniques Hamish Harding, Shahzada Dawood et son fils Suleiman Dawood sont tous morts à bord le 18 juin, ainsi que Stockton Rush, le PDG d’OceanGate, et Paul-Henri Nargeolet.

Les experts ont déclaré que la façon dont le sous-marin avait été traîné en mer aurait pu l’endommager Crédit : La Méga Agence

Les cinq personnes à bord sont toutes mortes après l’implosion « catastrophique » du sous-marin Crédit : La Méga Agence

Les débris ont été retirés du fond de l’Atlantique Nord après la catastrophe Crédit : AP

Rush a proposé le design unique du sous-marin, espérant qu’il deviendrait un nouveau standard de l’industrie.

Mais les experts en ingénierie ont déclaré que des mesures visant à réduire les coûts et à rendre l’exploration maritime plus rentable pourraient avoir conduit à la catastrophe.

Les experts ont comparé le Titan à l’Alvin – un sous-marin de recherche du gouvernement américain qui a effectué plus de 4 500 plongées en haute mer depuis 1973 sans accident.

Ils ont souligné un certain nombre de changements de conception et de protocole qui pourraient avoir conduit à l’implosion du sous-marin d’OceanGate lors de sa plongée vers l’épave du Titanic.

Contrairement au Titan, l’Alvin est une sphère avec un tout en titane coque – et il est transporté vers des sites de plongée sur le pont d’un vaisseau-mère dédié avant qu’une grande grue ne le mette dans l’océan.

Pendant ce temps, Titan n’avait pas de vaisseau-mère dédié.

Au lieu de cela, il a été remorqué dans les eaux agitées de l’Atlantique Nord par un plus petit navire affrété – le Polar Prince.

Le Polar Prince était plus petit et plus ancien que les navires qu’OceanGate avait utilisés les années précédentes dans le cadre d’une apparente réduction des coûts.

Des experts ont déclaré au New York Times que la façon dont le sous-marin avait été traîné en mer aurait pu endommager le navire et provoquer une implosion catastrophique, ont déclaré des experts.

L’Alvin voyage sur un navire dédié équipé de treuils personnalisés, de hangars et d’un atelier d’usinage – et une grande grue le place dans l’océan.

Arnie Weissmann, rédacteur en chef de Travel Weekly, a effectué un voyage OceanGate en mai – en utilisant le même vaisseau-mère Polar Prince.

Il a dit: « Je pensais que le sous-marin et la plate-forme étaient malmenés. »

Dans une chronique pour Travel Weekly, Weissman a raconté une histoire poignante d’un « quasi-désastre pour le sous-marin et la plate-forme ».

« Au bout de la corde qui reliait la poupe du navire à la plate-forme, nous avons vu que l’avant de la plate-forme et le sous-marin étaient sous l’eau », écrit-il.

À l’époque, les membres d’équipage pensaient qu’une bouée s’était peut-être emmêlée avec la plate-forme et l’avait entraînée sous – remplissant les réservoirs d’air avec de l’eau.

Mais après avoir vidé les réservoirs, ce qui a pris une demi-journée, aucune ligne de pêche n’a été retrouvée emmêlée – laissant la cause de l’incident un mystère.

Lorsqu’on lui a demandé si le remorquage de Titan risquait d’être endommagé, un porte-parole de la société a déclaré au Times : « OceanGate n’est pas en mesure de fournir des informations supplémentaires pour le moment. »

Le sous-marin OceanGate a disparu avec cinq personnes à bord moins de deux heures après le début de sa descente vers l’épave du Titanic.

Les équipes de recherche ont cherché frénétiquement le navire dans l’Atlantique après qu’il ait perdu la communication avec seulement 96 heures de survie.

Le sous-marin n’a pas refait surface – avec son « ping » final vers Polar Prince plaçant le sous-marin directement au-dessus des ruines.

Le passager, M. Harding, a payé 200 000 £ pour le voyage avec l’homme d’affaires Dawood, 48 ans, et son fils Suleman, 19 ans, étudiant à l’Université de Glasgow.

Il était dirigé par Rush, 61 ans, et l’explorateur français vétéran Henri Nargeolet, 77 ans.

Les débris – y compris un cadre d’atterrissage et le cône de queue – ont été soulevés à 3 800 m du fond marin après avoir été découverts près de l’épave du Titanic.

OceanGate a essuyé des tirs après avoir découvert que des erreurs de sécurité cruciales avaient été commises avant la plongée vers le Titanic.

La société a fait face à une action en justice par crainte pour la sécurité du sous-marin – et un ancien passager a révélé que le navire avait également disparu l’année dernière.