Une nouvelle théorie effrayante sur le meurtre mystérieux d’une famille britannique dans les Alpes suggère que quatre victimes ont été tuées dans une “attaque psychotique”

Une nouvelle théorie effrayante sur le meurtre mystérieux d’une famille britannique dans les Alpes françaises suggère que les quatre victimes ont été tuées dans une “attaque psychotique”.

L’homme d’affaires britannique Saad al-Hilli, 50 ans, sa femme Iqbal, 47 ans, et sa belle-mère Suhaila al-Allaf, 74 ans, ont été exécutés à bout portant dans leur voiture BMW en septembre 2012.

La voiture marron de la famille al-Hill a été criblée de balles Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil

Saad Al-Hilli a été tué aux côtés de sa femme Ikbal et de sa belle-mère Suhaila Al-Allaf Crédit : AFP

Leurs deux filles – Zainab, qui avait sept ans à l’époque, et Zeena, qui avait quatre ans – ont survécu tandis que le cycliste français Sylvain Mollier, un père de trois enfants de 45 ans, a été retrouvé mort à côté de la voiture familiale dans un meurtre qui a déconcerté Enquêteurs français et britanniques pendant près d’une décennie.

Maintenant, un rapport d’un psychologue britannique demandé d’aider à l’enquête a révélé que les meurtres étaient peut-être complètement aléatoires.

Le professionnel de la santé anonyme a conclu que le tueur était un local et qu’il s’agissait très probablement d’un homme âgé de 30 à 40 ans.

L’expert a affirmé que l’attaque odieuse était un incident isolé commis par un solitaire mentalement dérangé.

“J’envisage la théorie selon laquelle l’auteur des attentats de Chevaline a agi pour ses propres motifs, totalement indépendants des victimes dans cette affaire”, indique le rapport, publié dans le journal français Le Parisien.

Cela survient alors que plus tôt ce mois-ci, Zainab – maintenant âgée de 16 ans – a donné de nouveaux détails dramatiques qui pourraient aider à résoudre enfin l’affaire froide.

Les enquêteurs français ont déclaré au Parisien que Zainab avait offert en juin “un témoignage d’une précision unique sur le drame”.

Elle a raconté comment la famille était en vacances et profitait d’une promenade à travers la campagne montagneuse près du village de Chevaline lorsqu’ils se sont arrêtés et que Zainab est sortie de la voiture avec son père.

Elle se souvient avoir vu le cycliste Mollier, et alors que d’autres membres de la famille sortaient de la voiture “des coups de feu ont retenti”.

Zainab a reçu l’ordre de remonter dans la voiture par ses parents, mais le tireur a ensuite attrapé la fille par derrière.

“Elle a d’abord cru que c’était son père, mais a ensuite vu la peau blanche et les mains nues de son agresseur, et s’est rendu compte que ça ne pouvait pas être lui.

“Zainab a lutté mais n’a pas pu se dégager. Selon elle, le tueur portait un pantalon long et une veste en cuir.”

Zainab a ensuite été fouetté au pistolet et s’est évanoui après avoir subi de multiples blessures au visage.

Plus tard, elle s’est complètement rétablie et est retournée au Royaume-Uni, où elle vit maintenant.

Cela est venu alors que des sources proches de l’affaire ont déclaré de manière sensationnelle au Parisien que Brett Martin, un Anglais qui a découvert les cadavres alors qu’il faisait du vélo, est toujours considéré comme un suspect.

Martin, un ancien officier de la RAF aujourd’hui âgé de 63 ans, a été le premier à découvrir Zainab titubant autour d’une voiture BMW dans un pays isolé près du lac d’Annecy, dans l’est de la France, le 5 septembre 2012.

En janvier, un homme d’affaires local a été de nouveau arrêté et relâché.

Les enquêtes originales se sont concentrées sur un différend financier au Royaume-Uni entre Saad, de Claygate, Surrey, et son frère comptable Zaid, qui a été arrêté pour complot de meurtre en 2013 avant d’être libéré sans inculpation.

Zaid a toujours clamé son innocence.

Un an plus tard, la police a examiné de sombres théories selon lesquelles Saad, né en Irak, avait été tué pour des liens avec le tyran déchu Saddam Hussein et a arrêté un tueur à gages irakien présumé, qui a également été libéré – mais elles se sont avérées fausses.

La fusillade s’est produite près du lac d’Annecy en France Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil