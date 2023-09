Une nouvelle terrifiante pour les Britanniques après que la FMH ait provoqué la peste de 300 millions de rats alors que les déchets ménagers augmentent

TRAVAILLER à domicile pourrait être à l’origine d’un boom de la population de rats en raison des difficultés des éboueurs à faire face à l’augmentation du nombre de sacs poubelles.

Avec moins de personnes dans les bureaux, les déchets ménagers ont augmenté, tout comme le nombre de voitures en stationnement qui encombrent les rues et gênent les camions poubelles lors de leurs tournées régulières.

Le travail à domicile pourrait provoquer un boom de la population de rats en raison des difficultés des éboueurs à faire face à l’augmentation du nombre de sacs poubelles. Crédit : Getty

Désormais, les rats, dont beaucoup sont porteurs de maladies qui affectent les humains, trouvent une proie facile parmi les sacs de déchets alimentaires jetés jonchant les rues des banlieues.

Les experts estiment que 300 millions de rongeurs pourraient se déchaîner en Grande-Bretagne.

À Leeds, le conseil municipal a reproché à la FMH le nombre croissant de plaintes concernant des collectes manquées.

Le conseil a déclaré : « Dans le passé, lorsque les gens quittaient leur domicile et se rendaient au bureau, il était plus facile de se déplacer dans des rues étroites et difficiles. »

Et avec l’arrivée de l’hiver, les rongeurs recherchent désormais des endroits confortables pour vivre à l’intérieur de nos maisons.

Rentokil Pest Control a déclaré : « Dès que la température baisse, les rats cherchent un endroit chaud.

« Les rats bruns sont des grimpeurs agiles et peuvent être trouvés dans les lofts. »

Les énormes « super rats » sont également en augmentation, car ils sont immunisés contre les poisons disponibles.