Une nouvelle tempête s’approche de la Colombie-Britannique, alors que la province se nettoie après la première puissante tempête d’automne – Kelowna Capital News

BC Hydro affirme que l’électricité a été rétablie pour la plupart de ses plus de 100 000 clients en panne lors de la première puissante tempête de l’automne tardif de la Colombie-Britannique, mais les prévisionnistes préviennent que d’autres intempéries sont en route.

Le site Web de BC Hydro montre que seulement 1 200 maisons et entreprises, la plupart dans le centre-nord de la Colombie-Britannique, sont restées dans l’obscurité tôt vendredi, environ 24 heures après que des vents violents ont balayé la province et que de fortes pluies ont inondé la côte et certaines parties de l’intérieur.

Environnement Canada a abandonné les avertissements de vent et autres avis météorologiques liés à ce système, mais avait déjà publié de nouvelles alertes pour l’île de Vancouver, les côtes centrale et sud, car une autre rivière atmosphérique menace ces régions avec des pluies plus intenses et des rafales de vent.

Des bulletins météorologiques spéciaux indiquent que jusqu’à 80 millimètres de pluie pourraient tomber sur la côte centrale d’ici samedi soir, en plus des quelque 40 millimètres reçus jeudi, tandis qu’environ 35 millimètres sont prévus dans la région de Squamish, en plus des 80 millimètres enregistrés jeudi. .

La tempête imminente devrait également inonder certaines parties de la région métropolitaine de Vancouver, y compris Coquitlam et Maple Ridge, avec plus de 100 millimètres de pluie avant qu’elle ne s’atténue tard dimanche et le bureau météorologique indique que des avertissements de pluie seront probablement émis à mesure que les prévisions seront affinées.

coupures de courantOrageMétéo