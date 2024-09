Une nouvelle technologie vaccinale du MIT pourrait éradiquer le VIH en seulement deux injections

Cependant, un schéma vaccinal multidose rapide n’est pas pratique pour les campagnes de vaccination de masse.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont découvert qu’ils pouvaient obtenir une réponse immunitaire similaire avec seulement deux doses, administrées à une semaine d’intervalle.

La première dose, beaucoup plus petite, prépare le système immunitaire à répondre plus puissamment à la deuxième dose, plus importante.

Nouveau vaccin contre le VIH

Cette étude, qui a combiné modélisation informatique et expériences sur des souris, a utilisé une protéine d’enveloppe du VIH comme vaccin.

Une version à dose unique de ce vaccin est actuellement en phase d’essais cliniques, et les chercheurs espèrent établir un autre groupe d’étude qui recevra le vaccin selon un calendrier à deux doses.

« En réunissant les sciences physiques et les sciences de la vie, nous avons mis en lumière certaines questions immunologiques fondamentales qui ont aidé à développer ce schéma à deux doses pour imiter le schéma à doses multiples », explique Arup Chakraborty, professeur à l’Institut John M. Deutch du MIT et membre de l’Institut d’ingénierie médicale et des sciences du MIT et de l’Institut Ragon du MIT, du MGH et de l’Université Harvard.