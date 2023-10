Une nouvelle technologie sans fil permet aux agriculteurs de surveiller les animaux – Technologie

Technologie Une nouvelle technologie sans fil permet aux agriculteurs de surveiller les animaux





(Bureau Web) – Une nouvelle antenne sans fil sans pile permettra aux agriculteurs de surveiller à distance les données vitales des animaux.

Des scientifiques de l’Institut national Tyndall, l’un des hôtes du centre de recherche VistaMilk SFI, ont développé un appareil sans électronique capable de surveiller les niveaux de stress, d’hydratation et de bien-être général d’une vache.

Le dispositif est constitué d’un nouveau matériau qui peut être transformé en étiquettes d’oreille, en étiquettes de mamelle ou en patchs cutanés et présente l’avantage supplémentaire de ne pas être perturbé par la courbure du corps de l’animal, un inconvénient des dispositifs similaires précédents.

Les antennes sont ensuite analysées par des appareils similaires à un scanner de bar de vente au détail, qui seraient placés dans des endroits tels qu’une étable ou une salle de traite.

La technologie est facilitée par l’utilisation de modèles d’IA, qui peuvent décoder avec précision les informations car elles ont été formées sur des données liées à l’industrie.

Le Dr Brendan O’Flynn, de VistaMilk et Tyndall, a déclaré : « Nous disposons d’un émetteur flexible, inerte, sans puce, sans pile – et pas d’électronique signifie pas de déchets électroniques, un coût réduit et une production plus facile – et nous avons une machine sophistiquée. programmes d’apprentissage pour interpréter les données.

« À l’heure actuelle, nous sommes en mesure de recueillir des informations sur le bien-être et le bien-être des animaux. À l’avenir, nous devrions être en mesure de recueillir des informations sur des maladies et affections spécifiques. Les antennes – ou émetteurs – pourraient être des patchs ou des bracelets portables, qui pourraient permettre la même surveillance des données de santé chez les humains. »

Donagh Berry, directeur de VistaMilk, a ajouté : « L’objectif de VistaMilk est de « numériser les produits laitiers », et cette nouvelle technologie nous amène plus loin sur la voie d’un secteur laitier irlandais axé sur les données.

« Ce développement, et d’autres similaires, permettra de mettre en place un système plus efficace et plus productif qui reconnaît et relève le défi climatique mondial. L’industrie laitière existe en Irlande depuis 6 000 ans. Elle emploie 60 000 personnes, fait vivre 17 500 exploitations familiales et injecte 6,8 milliards d’euros dans l’économie chaque année.