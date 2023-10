Une nouvelle technologie pour aider l’Alabama pendant la saison des intempéries

Les météorologues et les agences d’intervention d’urgence de l’Alabama se préparent pour la saison des intempéries automnales. (Photo gracieuseté de Thomas Beaumont)

CALERA, Alabama (WIAT) — Les météorologues et les agences d’intervention d’urgence de l’Alabama se préparent pour la saison des intempéries automnales.

Ils ont donné samedi à la communauté un aperçu de la façon dont ils suivent et surveillent les tempêtes au bureau de Birmingham du National Weather Service à Calera. Des chercheurs de l’Université d’Alabama à Huntsville utilisent un radar mobile pour collecter des données météorologiques.





« Essayer de comprendre comment la tempête évolue ou changer, récupérer ces données et essayer de voir si nous pouvons améliorer les modèles de prévision que nous utilisons pour prédire notre météo », a déclaré Preston Pangle, chercheur en météorologie à l’UAH.

Pangle a déclaré que les nouvelles technologies les aidaient à collecter davantage de données.

« Par exemple, au lieu de cette antenne parabolique que nous avons, nous avons un radar à rayons phaseurs », a déclaré Pangle. « Et c’est un radar qui permet d’envoyer des radiations vers les tempêtes très rapidement et très efficacement. Cela évolue donc tout le temps, et c’est l’un des aspects de cette évolution.

L’équipe d’intervention d’urgence de l’Alabama a déclaré qu’une discussion améliorée du National Weather Service permettait de partager ce qui se passe sur le terrain en cas de conditions météorologiques extrêmes.

« Lorsque nous avons un opérateur radio amateur ou un observateur de tempêtes dans cette conversation, ils sont témoins d’un événement de tempête tel que la grêle, ils entrent dans cette conversation et nous disent où la grêle se produit », a déclaré Casey Benefield, vice-président de l’équipe d’intervention d’urgence de l’Alabama. . « Et parfois, ils nous en envoient une photo, et c’est une application gratuite sur le téléphone ou sur le PC. »

Les intempéries automnales commencent début novembre et se terminent à la mi-décembre.