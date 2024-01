Une nouvelle technologie permet au système immunitaire de détecter et de détruire plus facilement le cancer

Comparé au cancer non traité, le système TRED-I a réduit de manière significative la taille du cancer chez les modèles murins. Crédit: Actes de l’Académie nationale des sciences (2024). DOI : 10.1073/pnas.2310821121



Une nouvelle technologie visant à accroître la visibilité des cellules cancéreuses auprès du système immunitaire à l’aide de CRISPR a été développée et pourrait conduire à une nouvelle façon de traiter le cancer.

Les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) de classe I sont un complexe immunitaire présent à la surface de toutes les cellules chez l’homme. Les molécules du CMH de classe I sont une condition préalable au système immunitaire pour reconnaître et éliminer le cancer. Lorsque les cellules cancéreuses sont confrontées à la pression du système immunitaire, elles réduisent activement leurs molécules du CMH de classe I, de sorte que les cellules cancéreuses peuvent se cacher pour ne pas attirer l’attention du CD8.+ Cellules T, les principales cellules du système immunitaire qui combattent le cancer.

Des chercheurs au Japon et aux États-Unis, dirigés par le professeur Koichi Kobayashi de l’Université d’Hokkaido et du Texas A&M Health Center, et le Dr Paul de Figueiredo, chercheur principal du Bond LSC et professeur doté de NEXTGEN Precision Health à l’Université du Missouri, ont développé une technologie pour augmenter la quantité de CMH de classe I dans les cellules cancéreuses. Ce développement, une nouvelle méthode visant à renforcer la capacité du système immunitaire à détecter et à éliminer les cellules cancéreuses, a été publié dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences.

“Notre découverte a le potentiel de transformer notre approche du traitement du cancer.” dit Kobayashi. “Notre technologie nous permet de cibler spécifiquement les gènes immunitaires et d’activer le système immunitaire contre les cellules cancéreuses, offrant ainsi de l’espoir à ceux qui résistent à l’immunothérapie actuelle.”

Kobayashi et son équipe ont précédemment identifié un gène, appelé NLRC5, qui régule les niveaux du CMH de classe I. Ils ont en outre découvert que NLRC5 est supprimé en désactivant les commutateurs moléculaires existant sur l’ADN dans les cancers – grâce à un processus appelé méthylation de l’ADN – afin de réduire les niveaux de CMH de classe I.

Leur technologie, connue sous le nom de système TRED-I (Targeted Reactivation and Demethylation for MHC-I), a pu restaurer la méthylation de l’ADN du gène NLRC5 et activer davantage NLRC5, augmentant ainsi les niveaux de CMH de classe I dans le cancer sans provoquer d’effets secondaires graves.

“De nouvelles modalités de lutte contre un cancer comme celui-ci sont désespérément nécessaires car nous disposons de peu de solutions pour lutter contre certains types de cancer”, a déclaré de Figueiredo. “Il s’agit d’une approche radicalement nouvelle et je me sens chanceux d’en faire partie.”

TRED-I a été testé sur des modèles animaux de cancer. Il a considérablement réduit la taille des tumeurs et augmenté l’activité du CD8 cytotoxique.+ Cellules T. Lorsqu’il est utilisé en conjonction avec l’immunothérapie existante, TRED-I a nettement amélioré l’efficacité du traitement.

De manière inattendue, le système TRED-I s’est avéré efficace pour la tumeur éloignée de la tumeur ciblée d’origine, démontrant ainsi son potentiel pour traiter les cancers métastasés.

“Ce travail est le point culminant des recherches menées par notre équipe au cours de la dernière décennie”, conclut Kobayashi. “C’est formidable de faire la lumière sur le déplacement de nos découvertes vers des applications cliniques potentielles. Nous pensons qu’avec des améliorations supplémentaires, le système TRED-I pourrait contribuer de manière significative au traitement du cancer.”

D’autres recherches se concentreront sur la délivrance directe du système TRED-I chez les patients atteints de cancer. De tels médicaments pourraient améliorer l’efficacité du système immunitaire dans l’élimination du cancer et pourraient également améliorer la réponse aux thérapies existantes.

Plus d’information:

et al, La déméthylation ciblée et l’activation de NLRC5 augmentent l’immunogénicité du cancer grâce au CMH de classe I, Actes de l’Académie nationale des sciences (2024). DOI : 10.1073/pnas.2310821121. est ce que je.org/10.1073/pnas.2310821121

Fourni par l’Université d’Hokkaido