Une nouvelle technologie olfactive pourrait rendre les thérapies VR plus puissantes

19 janvier 2023 – Une tendance émergente dans la réalité virtuelle – incorporer l’odeur – pourrait être une nouvelle passionnante non seulement pour les jeux mais aussi pour les soins de santé.

Un nombre croissant d’hôpitaux à travers le pays utilisent la réalité virtuelle pour aider les patients à gérer la douleur, à surmonter les phobies, et calmer l’anxiété. Prestataires et patients rapportent généralement de bons résultats, sauf pour le prix élevé. Et les thérapies VR pourraient commencer à devenir plus courantes, en particulier si les assureurs commencent à couvrir les coûts.

Mais malgré son potentiel dans le domaine des soins de santé, la réalité virtuelle continue d’être insuffisante sur un point : nous ne pouvons toujours pas la sentir.

“[Smell] n’a pas été suffisamment exploré dans la réalité virtuelle, mais il mérite de l’être », déclare Judith Amores, PhD, chercheur principal chez Microsoft Research et chercheur affilié au MIT Media Lab. « Les avantages potentiels sont incroyables.

Amores a fait des recherches sur la connexion de la réalité virtuelle à l’odorat pour améliorer la réponse d’une personne. Dans une expérience, elle a demandé aux participants de porter un casque VR représentant des scènes de nature apaisantes et un collier intelligent qu’elle a développé capable de libérer un parfum de lavande. Lorsque des éclats de lavande ont été ajoutés au VR, les participants ont déclaré se sentir 26 % plus détendus qu’ils ne l’étaient sans le parfum. Un appareil qui surveille l’activité cérébrale l’a confirmé : la réponse physiologique des participants a augmenté de 25 % lorsque le parfum a été ajouté.