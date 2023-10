Une nouvelle technologie made in Kitchener rend Internet plus accessible aux personnes handicapées

Cliquez pour agrandir

Une femme de Kitchener-Waterloo ouvre la voie lorsqu’il s’agit de rendre Internet plus accessible aux personnes handicapées.

Samantha Estoesta est gestionnaire de projet de spécialisation en innovation sociale chez TD, travaillant chez Communitech à Kitchener.

Estoesta souffre de migraines chroniques et les décrit comme débilitantes. Il n’est pas rare qu’elle doive prendre des médicaments juste pour passer la journée de travail.

« Il y a certains jours où j’aurais besoin d’un congé de maladie parce que c’était trop douloureux », a déclaré Estoesta.

Elle passe une grande partie de son temps au travail devant un écran, et certains sites Web constituent une barrière importante entre ses symptômes et un certain soulagement.

« Plus de 90 pour cent d’Internet est traditionnellement inaccessible », a-t-elle déclaré.

Elle voulait changer ça.

« Pouvons-nous faire quelque chose pour que vous viviez une expérience transparente qui vous permette réellement de personnaliser vos propres préférences numériques et vos besoins en matière d’accessibilité ? » Se demanda Estoesta.

La réponse est oui. Estoesta et son équipe ont initialement créé le Adaptateur d’accessibilité TD

pour leurs collègues handicapés. Mais après avoir constaté un besoin généralisé, ils l’ont maintenant rendu disponible gratuitement à tous au Canada et aux États-Unis.

Il permet aux utilisateurs de personnaliser chaque page Web qu’ils visitent et de la rendre automatiquement accessible aux personnes handicapées telles que le TDAH, la dyslexie et l’épilepsie. Une fois les paramètres enregistrés, cela fonctionne sur n’importe quel site Web tant que vous utilisez le navigateur Chrome.

Par exemple, un mode TDAH masque tout ce qui apparaît à l’écran, à l’exception de la seule phrase lue pour faciliter la concentration.

Le mode dyslexie remplace toutes les polices en ligne par une police qui espace chaque lettre et les rend plus identifiables.

Les couleurs à faible saturation peuvent également être utilisées pour éliminer les déclencheurs de crises.

Estoesta utilise des réglages de lumière plus faibles sur son écran pour aider à minimiser considérablement les symptômes de ses migraines.

« Je n’ai pas encore pris de congé de maladie pour maux de tête depuis que j’ai commencé à les utiliser en mars », a-t-elle déclaré.

Un avantage supplémentaire de l’extension Web est qu’elle ne nécessite pas l’approbation du responsable pour son installation. Cela donne aux salariés plus de pouvoir pour décider s’ils souhaitent divulguer ou non leur handicap.

« Nous essayons de changer les conversations du premier jour sur l’hébergement », a déclaré Estoesta.