Une nouvelle technologie de restauration des récifs coralliens près de la côte des Caraïbes vise à inverser les dommages causés par le changement climatique

La scientifique marine Deborah Brosnan se souvient de « s’être sentie comme une visiteuse lors d’une fête incroyable » lors de ses voyages de plongée dans une baie près de l’île caribéenne de Saint-Barthélemy, où elle a nagé au-dessus des récifs coralliens avec des requins nourrices, des tortues de mer et d’innombrables poissons colorés. Mais sur un retour voyage après que l’ouragan Irma a ravagé l’île en 2017, elle a replongé le récif – et a été choquée par ce qu’elle a vu.

« Tout était mort », se souvient-elle dans une interview à Reuters. « Il n’y avait pas de requins, pas de tortues marines, pas d’herbes marines, pas de corail vivant. J’avais l’impression d’avoir perdu mes amis. »

Des recherches récentes ont montré que les températures atmosphériques plus chaudes et l’élévation du niveau de la mer contribuent à des tempêtes tropicales destructrices plus fréquentes. L’expérience de Brosnan a contribué à déclencher une mission visant à créer une technologie de restauration des récifs. Le projet s’étendra sur 1 hectare (2,6 acres) de récif mort au large des côtes de la nation caribéenne Antigua-et-Barbuda.

Le projet, connu sous le nom d’Ocean-Shot, a été annoncé jeudi au Global Citizen’s Forum. La technologie, financée par l’entrepreneur américain John Paul DeJoria, co-fondateur des produits capillaires Paul Mitchell, imite la conception et la forme des récifs naturels pour offrir des opportunités de colonisation par les coraux et autres espèces marines.

Les modules de récifs construits aideront également à protéger la communauté côtière voisine des ondes de tempête et de l’élévation du niveau de la mer, ont déclaré les responsables du projet.

Brosnan, dont la société basée à Washington dirige les efforts, a déclaré que les scientifiques testeront de nouvelles technologies visant à accélérer la croissance des coraux, ce qui prend naturellement jusqu’à une décennie pour restaurer 1 hectare. Une pépinière de corail à proximité cultivera également plusieurs espèces qui contribueront éventuellement à peupler le récif de remplacement.

Ocean-Shot est lancé à un moment crucial. Les scientifiques estiment que jusqu’à la moitié des récifs coralliens du monde ont déjà disparu et que le reste est en danger.

Des Caraïbes au Pacifique occidental, les effets du changement climatique ont entraîné le blanchissement des coraux, une augmentation inquiétante de l’acidification des océans et des ouragans incessants qui ont fait des ravages sur les récifs du monde, a déclaré Brosnan.

Cela a également été un défi d’attirer l’attention sur le sort des récifs coralliens.

« Beaucoup de gens n’apprécient pas pleinement l’état de l’océan parce qu’ils ne le voient pas », a déclaré Brosnan.

Les récifs coralliens abritent plus de 25 % de la biodiversité marine, y compris les tortues, les poissons et les homards, qui alimentent les industries mondiales de la pêche. Le récif est comme un immeuble d’appartements, a déclaré Brosnan, avec différentes espèces vivant à chaque étage, du sous-sol au penthouse.

Servant de barrières protectrices pour les communautés côtières contre l’action des vagues, les récifs coralliens permettent aux gens d’installer des maisons et des entreprises plus près de l’océan.

Les récifs coralliens atténuent le flux de sable vers les plages, reconstituant les plages d’un blanc étincelant qui font des Caraïbes un haut lieu touristique mondial. Le sable lui-même est dû au corail et à une espèce locale très importante qui s’en nourrit.

« La plage de sable blanc d’une île tropicale est en fait du caca de poisson perroquet », a déclaré Brosnan.

Si les derniers récifs du monde continuent de mourir, Brosnan prédit un impact financier majeur sur la pêche et le tourisme dont dépendent les nations insulaires, ce qui pourrait alimenter la migration vers des pays plus développés.

« C’est une réelle préoccupation de savoir où vous pouvez vivre si le récif de corail disparaît, comment vous pouvez gagner votre vie si les pêcheries disparaissent et où vous devez vous déplacer maintenant », a-t-elle déclaré.

Après la mise en œuvre du projet à Antigua-et-Barbuda, les responsables espèrent reproduire Ocean-Shot dans d’autres endroits des Caraïbes et d’Amérique latine, a déclaré Brosnan, ajoutant qu’il pourrait être possible de l’étendre à d’autres régions.

