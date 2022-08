Une nouvelle technologie de pêche sans corde, qui peut aider à sauver les baleines, testée au large de Terre-Neuve

Un test de déploiement d’engins de pêche sans corde le mois dernier au large de Terre-Neuve a donné vie à un rêve vieux de plus de quatre décennies du biologiste Michael Moore – et d’une certaine manière, le test a ramené ces rêves à la maison.

Moore, directeur du Marine Mammal Center de la Woods Hole Oceanographic Institution, basée aux États-Unis, a déclaré que sa carrière avait été profondément influencée par le regretté biologiste marin de Terre-Neuve Jon Lien. Lien était connu pour avoir développé des techniques pour libérer les baleines prises dans les cordes de pêche, et il a relâché des centaines d’animaux au cours de sa carrière.

Moore a déclaré que Lien lui avait parlé pour la première fois du potentiel de sauvetage des baleines par les engins de pêche sans corde il y a quatre décennies lors d’un voyage en voiture à travers Terre-Neuve.

“Quarante-trois ans plus tard, son espoir et sa prophétie se réalisent”, a déclaré Moore dans une récente interview sur Lien. “C’est très spécial.”

La technologie de la pêche sans corde en est encore à ses balbutiements, mais les scientifiques et les pêcheurs espèrent vivement qu’elle permettra de réduire le nombre de baleines piégées dans les cordes de pêche et d’aider les pêcheurs.

Les efforts pour déployer les nouvelles méthodes de pêche se concentrent sur la baleine noire de l’Atlantique Nord en voie de disparition, dont il n’en reste qu’environ 336 dans le monde.

Jon Lien sauve une baleine d’un engin de pêche sur cette photo d’archive non datée.

Moore est l’auteur d’une étude en 2020 qui suggère que 85% des décès de baleines noires entre 2010 et 2015 ont été causés par des enchevêtrements avec des engins de pêche. Des scientifiques comme Moore espèrent que l’adoption généralisée d’engins sans corde limitera ces enchevêtrements et permettra à l’espèce de se rétablir.

Le mois dernier, la technologie acoustique mise au point par Jasco Applied Sciences a été installée sur des casiers à crabes et à homards qui ont été déployés au large de Harbour Breton et juste à l’extérieur du port de St. John’s. Le test a été lancé grâce à un partenariat entre Jasco, la Sea Mammal Education Learning Technology Society à but non lucratif basée à Washington, et la branche de pêche commerciale de la Première Nation Miawpukek.

Les pêcheurs peuvent relâcher les pièges dans l’eau et les retrouver grâce à un signal acoustique, a déclaré le directeur technique de Jasco, John Moloney. Les casiers sont équipés de vessies gonflables que les pêcheurs peuvent déclencher lorsqu’il est temps de les remonter à la surface.

Les pièges traditionnels sont attachés aux bouées par de longues cordes qui flottent verticalement dans l’eau, et les baleines qui passent peuvent être prises au piège dans les lignes. Sans les longues cordes de pêche, il y a moins de dangers qui se cachent dans l’eau.

Les baleines sont également prises au piège de ce qu’on appelle des “engins fantômes” – d’énormes enchevêtrements de filets qui se sont détachés et qui dérivent sans fin dans l’eau.

L’équipement fantôme est sorti de l’eau. (MPO)

Les pièges sans corde auront un taux de récupération beaucoup plus élevé que les engins traditionnels, a déclaré Moloney. Et si un piège est perdu, il ne sera pas attaché à des cordes dangereuses, a-t-il ajouté.

La technologie Jasco est également testée aux États-Unis, a déclaré Moloney. Certains de ces tests impliquent un groupe appelé le Consortium Ropeless, dont Moore fait partie.

Moloney et Moore ont tous deux déclaré qu’ils étaient d’accord sur le fait que le coût de l’équipement sans corde est actuellement un obstacle à son utilisation généralisée, mais Moloney a déclaré que la technologie de Jasco le rendra plus abordable. Il a également déclaré que les pièges sans corde dureront environ 10 saisons, alors que les engins traditionnels ne sont souvent utilisés que pour une seule.

Il y a aussi des obstacles bureaucratiques devant la technologie sans corde : le Département fédéral des pêches a soutenu son développement mais doit encore trouver comment la réglementer, a déclaré Moloney.

Pourtant, il pense que la technologie est en bonne voie.

“Je crois que dans 10 ans, quand vous commencerez à parler de pêche avec des cordes, les gens vous regarderont comme si vous étiez bizarre”, a déclaré Moloney. “Ça remplacera la pêche à la corde, c’est sûr.”

