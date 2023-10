NLa nouvelle technologie acquise par l’hôpital Freeman offre aux femmes une expérience plus confortable lors des mammographies.

Le Dr Jane Seto, radiologue experte en imagerie 3D, a déclaré que l’hôpital avait récemment acquis de nouveaux équipements et logiciels permettant aux patients d’avoir plus de contrôle sur le test.

Un nouveau système de mammographie, les systèmes Senographe Pristina Dueta lancés par GE Healthcare, permet aux technologues de remettre à la patiente une télécommande qui permet aux patientes de contrôler leur propre niveau de compression mammaire pendant l’analyse.

Le médecin a déclaré que le système aide les femmes à avoir moins d’anxiété ou de peur du processus de mammographie, car elles peuvent contrôler elles-mêmes le niveau.

« Nous pratiquons désormais la mammographie 3D sur tous les campus. Nous en avons trois à l’hôpital principal et un à Neosho. La 3D est une technologie plus récente qui est vraiment efficace pour les seins denses et la détection précoce du cancer et des cancers plus petits », a déclaré Seto.

“Beaucoup de femmes ont peur de passer une mammographie parce qu’elles ne veulent pas se blesser, elles sont donc très nerveuses à l’idée de venir. Nous avons cette fonction, appelée Dueta, avec une télécommande pour que les femmes puissent décider du niveau de pression. ils peuvent tolérer jusqu’à leurs seins.

Elle a déclaré qu’il était surprenant que les patients exercent souvent plus de pression que si un technicien remplissait cette fonction.

« Lorsque d’autres personnes exercent la pression, les patients sont plus prudents et sur leurs gardes et ne peuvent donc pas tolérer trop de pression. S’ils disposent de leur propre contrôle, ils effectuent davantage de compression, ce qui signifie des images de meilleure qualité et une meilleure détection du cancer », a déclaré Seto.

C’est une bonne chose, a expliqué le médecin, car les cancers plus petits peuvent être détectés plus facilement si le sein est plus complètement comprimé lors de l’analyse.

« C’est une technologie formidable. Nous l’adorons et les patients l’adorent », a-t-elle déclaré.

Certains patients ont dit aux professionnels de la santé qu’ils devaient se convaincre de procéder au test en raison de la douleur.

“Mais maintenant, avec la Dueta, ils disent : ‘Eh bien, je n’ai pas besoin de préparation mentale maintenant parce que je sais combien de pression je vais subir.’ C’est une telle amélioration dans les soins aux patients », a-t-elle déclaré.

L’autre partie de l’équipement, le Pristina, « est également une ligne haut de gamme de leur technologie. Ils ont la (haute) résolution pour la détection du cancer et disposent de la CAO, qui est une sorte de technologie d’IA, pour analyser les images. Nous avons tout, le package complet. Nous sommes donc convaincus que nous détectons le cancer le plus tôt possible et le plus petit possible. Cela signifie un meilleur pronostic pour notre patient », a déclaré le médecin.

« Nous fournissons essentiellement les meilleurs soins possibles car une grande partie de la technologie de radiologie repose sur la machine. Plus l’appareil dont vous disposez est performant, que ce soit pour l’échographie ou la mammographie, meilleure est la visualisation » pour la détection, a-t-elle déclaré.

Seto encourage les femmes qui n’ont jamais passé de mammographie auparavant ou qui n’en ont pas eu une par an pendant les âges recommandés à appeler et à prendre rendez-vous ou à demander à leur médecin de les orienter pour un test à Freeman.

Elle a expliqué que certaines femmes ne viennent pas passer une mammographie avant d’avoir senti une grosseur dans leur sein, ce qui signifie souvent que le cancer est plus avancé que s’il avait été détecté plus tôt. Le nouvel équipement permet aux techniciens et aux médecins de voir une tache de cancer aussi petite que 4 à 5 millimètres. On considère que tout ce qui mesure moins de 2 centimètres constitue une détection précoce, ce qui signifie qu’il ne s’est peut-être pas encore propagé ou si peu qu’il peut encore être arrêté.

Une tache de cancer aussi petite que 4 à 5 millimètres pouvait à peine être vue à l’œil nu, a déclaré Seto.

Les dépistages par mammographie sont recommandés pour les femmes âgées de 52 à 70 ans et pour celles dont la mère ou un autre parent proche, comme une sœur, a eu un cancer du sein. Dans ces cas-là, il est recommandé de commencer les dépistages 10 ans avant l’âge qu’avait le proche au moment de la découverte de son cancer, selon le médecin.

Il est également conseillé aux jeunes femmes de faire des auto-examens, car le cancer du sein peut survenir chez les adolescentes et les jeunes femmes, bien que cela soit rare. Le cancer du sein est également rare chez les hommes, même s’il existe.

La Breast Cancer Foundation of the Ozarks est une organisation qui fournit des services financiers et d’autres aides aux femmes atteintes d’un cancer du sein, et qui comprend des dépistages gratuits deux fois par an pour celles qui ne sont pas assurées ou qui sont sous-assurées, a déclaré Seto. Contactez cette organisation au 417-434-2200 ou 417-862-3838.

Pour obtenir des informations ou demander un rendez-vous pour une mammographie, contactez le Pavillon des femmes Wes et Jan Houser Freeman au 417-347-7777.