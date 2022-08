Une nouvelle technologie basée sur la Colombie-Britannique pourrait aider à diagnostiquer plus tôt le cancer de la peau

Les chercheurs sur le cancer créent une nouvelle technologie en Colombie-Britannique qui, selon eux, a le potentiel de diagnostiquer et de traiter le cancer de la peau plus rapidement et pendant qu’il en est à ses débuts.

« Le cancer de la peau est évitable et peut être traité efficacement s’il est détecté tôt », a déclaré le Dr Harvey Lui, oncologue dermatologique qui travaille pour BC Cancer.

Traditionnellement, le moyen le plus définitif de diagnostiquer le cancer est la biopsie, qui est une procédure invasive qui consiste à retirer un amas de cellules du corps à l’aide d’un outil tel qu’un scalpel, un poinçon, une aiguille ou un rasoir.

Cependant, grâce aux progrès technologiques, les procédures non invasives qui utilisent les réflexions lumineuses deviennent un moyen de plus en plus fiable de détecter et de diagnostiquer le cancer.

L’imagerie par fluorescence est un type de technologie déjà utilisé pour identifier les cancers de la bouche qui sont historiquement difficiles à diagnostiquer.

La peau humaine brille dans le noir – bien que cela ne soit pas visible à l’œil humain. Grâce à l’imagerie fluorescente, les professionnels de la santé peuvent voir la lueur et l’utiliser pour rechercher des indicateurs de virus potentiels.

Une autre technologie susceptible de modifier la détection du cancer est la spectroscopie Raman, du nom du défunt physicien indien CV Raman.

En captant les reflets microscopiques de la lumière, la technologie examine les vibrations moléculaires de la peau qui peuvent révéler la composition chimique de la peau. Cela permet aux médecins d’identifier les irrégularités dans la composition chimique de la peau, ce qui, encore une fois, offre une opportunité précoce de détecter et de traiter le cancer.

Selon Liu, la technologie Raman a été utilisée avec une grande précision dans les essais, diagnostiquant avec succès le cancer à un taux d’environ 95 %.

Bien que ces avancées technologiques soient passionnantes, les médecins encouragent toujours la sécurité au soleil dans un premier temps.

“Le moyen le plus efficace de traiter le cancer de la peau est de le prévenir”, a déclaré Liu.

Bien qu’une quantité équilibrée d’exposition au soleil soit saine, elle doit être pratiquée avec modération. Des conseils pour se protéger du soleil se trouvent en ligne sur le site Web provincial de la santé. Le principal de ces conseils est de rester à l’abri du soleil lorsque cela est possible, en particulier pendant les heures de pointe (de 11 h à 15 h) et d’utiliser un écran solaire ayant un indice de protection solaire d’au moins 30.

