Une nouvelle technologie a la capacité effrayante de détecter de futures crises cardiaques (étude)

Une nouvelle étude a révélé que l’intelligence artificielle pourrait être utilisée pour aider à détecter les signes de risque et peut-être même prévenir la mort subite d’origine cardiaque.

“Lorsque les données seront complètes et précises et auront une taille d’échantillon suffisamment grande, l’IA sera capable d’identifier des modèles et des corrélations que les humains pourraient avoir du mal à voir, en particulier lorsqu’ils ont besoin de deux facteurs ou plus ou qu’ils ont des conclusions apparemment à contre-courant”, Phil Siegel, le fondateur du Center for Advanced Preparedness and Threat Response Simulation, a déclaré à Fox News Digital.

Les commentaires de Siegel font suite aux résultats d’une recherche préliminaire menée par l’American Health Association, qui a révélé que l’IA était capable d’identifier les personnes présentant un risque de mort subite de plus de 90 %, selon un rapport sur l’étude paru dans Medical Xpress.

QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ?

Selon le rapport, les chercheurs ont analysé les informations médicales grâce à l’IA en utilisant des registres et des bases de données de 25 000 personnes de Paris et de Seattle décédées suite à un arrêt cardiaque soudain et de 70 000 autres personnes de la population générale, en comparant les deux groupes par âge, sexe et zone de résidence. .

L’IA a ensuite analysé les données recueillies avec des facteurs de santé personnalisés pour identifier les personnes présentant un « risque très élevé de mort subite d’origine cardiaque ». En outre, les chercheurs ont créé des équations de risque personnalisées pour les individus en intégrant des données sur le traitement de l’hypertension artérielle, les antécédents de maladie cardiaque et les troubles du comportement tels que l’abus d’alcool.

Christopher Alexander, responsable de l’analyse chez Pioneer Development Group, a également salué la capacité de l’IA à analyser les données pour faciliter les diagnostics médicaux, déclarant à Fox News Digital que de tels outils sont « utiles pour le diagnostic médical ou la recherche en raison de leur capacité à reconnaître des formes ». “

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE NOUS

“L’IA peut examiner des millions de points de données disparates et trouver des connexions qu’un analyste humain manquerait et qui pourraient littéralement sauver des vies. En fait, il existe un logiciel de surveillance vocale qui, lorsqu’il est alimenté par l’IA, peut noter un resserrement des cordes vocales qui est généralement le cas.” signifie qu’une crise cardiaque est imminente”, a déclaré Alexander. “De la détection à l’envoi du 911, une IA toujours vigilante ne manquera jamais un signe d’avertissement et pourra envoyer en toute transparence une équipe médicale d’urgence mieux informée au cours de cette première heure cruciale de soins médicaux.”

Dans le même temps, Siegel a exprimé son optimisme quant à l’utilisation de l’IA pour de telles applications, mais il a averti que les développeurs devront faire attention à s’assurer que “l’échantillon n’est pas biaisé ou qu’ils ne disposent pas de suffisamment de données ou que certaines données ne sont pas exactes”. “.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Dans ces cas-là, ils pourraient parvenir à des conclusions incorrectes ou qui ne fonctionneraient que pour un petit échantillon”, a déclaré Siegel. “C’est le défi de l’utilisation de l’IA à bon escient… les données et les modèles doivent être complets, précis et impartiaux, sinon vous risquez d’aggraver les choses au lieu de les améliorer.”

“Ces modèles peuvent constituer la meilleure utilisation de l’IA pour le bien, mais ils peuvent également être utilisés à mauvais escient. Lorsqu’ils sont bien réalisés, ils aideront les médecins à établir des diagnostics plus précoces, meilleurs et plus utiles.”