Une nouvelle technique psychiatrique demande aux schizophrènes d’engager un dialogue avec les voix dans leur tête

Les chercheurs ont mis au point une nouvelle approche ingénieuse pour traiter la psychose : créer un « avatar » pour les voix souvent bouleversantes dans la tête et leur parler comme s’il s’agissait de personnes réelles et vivantes.

Comme Le Gardien rapportsde nombreux essais cliniques ont démontré la puissance de cette soi-disant « thérapie par avatar ». Par exemple, un nouvel article dans le journal Médecine naturelle démontre que donner une voix et un visage aux forces obscures dans la tête des personnes qui souffrent d’hallucinations auditives peut être une stratégie de traitement prometteuse.

Comme pour personnaliser un personnage dans un jeu vidéo, les personnes qui subissent ce traitement expérimental créent des avatars numériques qui ressemblent ou symbolisent les voix qu’ils entendent. Certaines personnes sont critiquées par des figures d’autorité cruelles et d’autres sont menacées par des démons – et en créant un avatar extériorisé sur un écran et en demandant à un thérapeute de simuler ce qu’elles disent, ces voix persécutrices peuvent souvent être contrôlées.

C’est un schéma d’une simplicité trompeuse qui a encore et encore confirmé des résultats prometteurs. Ces interventions assistées numériquement aident non seulement les personnes qui entendent des voix dans leur tête à se sentir plus calmes et moins suicidaires – une comorbidité courante avec schizophrénie et psychose – mais dans certains cas, fait même disparaître complètement les voix.

Initialement conceptualisé par le le célèbre psychiatre britannique Julian Leffun spécialiste de la schizophrénie qui décédé en 2021le nom de la thérapie est apparemment un peu abusif.

« Cela s’appelle la thérapie par avatar, et cela semble être principalement une question de représentation visuelle, mais tout le monde n’a pas une image existante qui va avec sa voix », a expliqué Neil Thomas, directeur de la clinique Voices à Melbourne, en Australie et chercheur principal de cette étude. essai de thérapie par avatar du pays. « Je pense que la transformation auditive est particulièrement puissante. »

C’était certainement le cas de Claire, l’une des participantes au Essai Avatar 2 au Royaume-Uniqui a dit Le Gardien qu’avant de s’inscrire, elle entendait des voix depuis plus de 40 ans.

Enfant maltraitée, Claire a déclaré que la première voix qu’elle a entendue était celle d’un homme qui lui disait de sauter par la fenêtre lorsqu’elle avait 10 ans. Des décennies et de nombreuses tentatives de suicide et hospitalisations plus tard, elle a commencé à pratiquer la thérapie par avatar.

Même si elle craignait que le traitement n’aggrave sa psychose, après quatre séances sur 12, elle a constaté que les voix avaient carrément disparu.

« Mon objectif n’était pas de m’en débarrasser, juste de m’entendre avec eux », a déclaré Claire au journal. « Je n’étais pas vraiment sûr de vouloir lâcher prise. Je n’avais jamais vraiment été seul. Aussi abusif que cela puisse être, c’est toujours une relation. »

Alors que chercheurs au Royaume-Uni, Australieet Danemark continuent leurs recherches sur le traitement, les Américains semblent laissés pour compte. Comme STATUT Nouvelles rapportsles Américains qui recherchent une thérapie par avatar devront peut-être encore attendre des années pour l’obtenir de ce côté-ci de l’Atlantique.

