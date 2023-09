Une nouvelle technique modifie des cellules uniques pour créer des organes génétiques en « mosaïque »

Une nouvelle technique a été développée qui permet de « désactiver » différents gènes dans des cellules individuelles d’un organe pour créer une « mosaïque » de cellules génétiquement modifiées. La recherche, qui a mis en lumière les origines d’une maladie génétique rare, est publiée dans Nature.

Comprendre les origines génétiques des maladies

Les animaux tels que les souris sont couramment utilisés dans la recherche pour comprendre les bases génétiques des maladies. Les gènes peuvent être retirés, ou « éliminés », pour étudier les conséquences biologiques et déterminer la fonction du gène.

Cependant, de nombreuses maladies ne sont pas causées par un seul gène défectueux : plusieurs facteurs génétiques sont généralement en jeu. Cela rend très difficile pour les chercheurs l’exploration de la manière dont les gènes individuels sont impliqués dans la maladie, ce qui nécessite souvent un groupe différent d’animaux de laboratoire pour chaque gène à étudier.

Aujourd’hui, des chercheurs de l’ETH Zurich et de l’Université de Genève ont développé une technique capable de provoquer de nombreux changements génétiques simultanés dans les cellules animales, dans lesquels les cellules d’organes individuels peuvent être modifiées pour créer un animal ressemblant à une « mosaïque ». Cela s’appuie sur des études antérieures, qui ont permis d’atteindre cet objectif sur des cellules ou des embryons cultivés en laboratoire, mais pas sur des souris adultes vivantes.

La technique permet des modifications de type « mosaïque »

Leur technique basée sur CRIPSR impliquait l’utilisation d’un virus adéno-associé (AAV) pour diriger les « ciseaux » génétiques CRISPR-Cas vers leurs gènes d’intérêt, infectant les souris avec un mélange de virus ciblant un gène spécifique. Cela a permis de désactiver plusieurs gènes différents dans les cellules d’un même organe.

Pour cette étude, les chercheurs ont choisi de cibler le cerveau. Plus précisément, ils ont étudié les causes génétiques possibles sous-jacentes à un trouble rare appelé syndrome de délétion 22q11.2 (22q11.2DS). Les caractéristiques de la maladie varient considérablement, mais incluent souvent des malformations cardiaques, des retards de croissance et de développement de la parole ou des troubles d’apprentissage. 22q11.2DS est également associé à des affections telles que la schizophrénie et les troubles du spectre autistique.

La cause génétique du 22q11.2DS provient d’une région du chromosome 22 qui contient 106 gènes. Il était entendu que plusieurs gènes étaient impliqués dans la maladie, mais pas lesquels. Les chercheurs se sont concentrés sur 29 gènes de cette région qui sont actifs chez la souris et chez l’homme, modifiant 1 de leurs 29 gènes d’intérêt dans chaque cellule cérébrale de souris.

En analysant les changements ultérieurs dans l’expression des gènes dans ces cellules, les chercheurs ont identifié trois gènes affectant le fonctionnement des cellules cérébrales. L’un d’eux avait déjà été décrit, bien que les deux autres soient relativement peu étudiés.

« Si nous savons quels gènes d’une maladie ont une activité anormale, nous pouvons essayer de développer des médicaments qui compensent cette anomalie », a expliqué l’auteur principal de l’étude. António Santinhadoctorant à l’ETH Zurich.

Applications potentielles pour d’autres maladies génétiques

L’ETH Zurich a déposé une demande de brevet pour cette technologie et les chercheurs expliquent que cette technique conviendrait également à l’étude d’autres maladies génétiques. Le nombre de gènes modifiés grâce à cette technique pourrait également être étendu à plusieurs centaines par expérience.

« Dans de nombreuses maladies congénitales, plusieurs gènes jouent un rôle, pas un seul », explique Santinha. « C’est également le cas des maladies mentales comme la schizophrénie. Notre technique nous permet désormais d’étudier ces maladies et leurs causes génétiques directement chez des animaux adultes.

« C’est un grand avantage que nous puissions désormais effectuer ces analyses sur des organismes vivants, car les cellules se comportent différemment en culture par rapport à ce qu’elles font dans un corps vivant », poursuit Santinha. « En fonction de ce que vous essayez d’enquêter, vous pouvez également utiliser des AAV qui ciblent d’autres organes. »

Référence: Santinha AJ, Klingler E, Kuhn M et al. Analyse de liaison transcriptionnelle avec AAV-Perturb-seq in vivo. Nature. 2023 : 1-9. est ce que je: 10.1038/s41586-023-06570-y

Cet article est une reprise d’un communiqué de presse délivré par l’ETH Zurich. Le matériel a été modifié pour la longueur et le contenu.