Une nouvelle taxe sur les voitures frappera les conducteurs d’essence et de diesel d’ici la fin de l’année dans une poussée d’air clair

Les propriétaires de voitures à ESSENCE et diesel seront frappés d’une nouvelle charge à la fin de cette année à Oxford, Bristol, Portsmouth et Newcastle.

Quatre nouvelles zones d’air pur seront installées dans les villes plus tard cette année, ce qui signifie que de nouvelles taxes sur les voitures seront appliquées aux voitures les plus polluantes.

Trois nouvelles Clean Air Zones seront installées à Oxford, Bristol et Portsmouth Crédit : PA

Les embouteillages s’accumulent sur les routes de Bath qui Crédit : Getty

La pollution de l’air est un risque pour la santé mondiale et Public Health England affirme qu’il y a entre 28 000 et 36 000 décès par an attribués à une exposition à long terme.

C’est également la plus grande menace environnementale pour la santé au Royaume-Uni et une cause majeure de maladies telles que l’asthme, les maladies pulmonaires et les accidents vasculaires cérébraux.

Birmingham a récemment lancé son programme plus tôt cette semaine tandis que Bath avait publié le leur plus tôt cette année.

Oxford devrait lancer son programme plus tard cette année en août et sera le premier à imposer des frais à tous les utilisateurs de voitures, à l’exception des véhicules électriques.

Les frais seront basés sur les émissions globales des voitures, les plus gros émetteurs devant payer 10 £ par jour.

Même les voitures hybrides à très faibles émissions n’ont pas pu échapper aux griffes du nouveau programme car elles devraient payer 2 £ par jour, passant à 4 £ à partir d’août 2025.

Modèles à essence conformes aux normes Euro 4 (qui exigent que les voitures ne produisent pas plus de 1,0 g/km de CO2) et voitures diesel conformes aux normes Euro 6 (qui exigent que les voitures n’émettent pas plus de 80 mg/km d’oxydes d’azote) sont généralement exemptés de zones tarifaires, mais à cette occasion, ils n’ont pas cette chance.

Ces chauffeurs paieront 4 £ par jour dans le cadre du programme d’Oxford, qui devrait passer à 8 £ dans quatre ans.

La Clean Air Zone de Bristol est un peu plus clémente avec uniquement des frais pour les conducteurs de véhicules de tourisme plus anciens qui ne répondent pas aux normes Euro 4 ou Euro 6.

Ces conducteurs paieront 9 £ par jour pour entrer dans la zone et le conseil municipal de Bristol affirme que cela n’inclut qu’environ 29% des conducteurs actuels de la région.

Le programme d’Oxford facturera toutes les voitures à essence et diesel Crédit : Conseil municipal d’Oxford

L’exposition à long terme à la pollution de l’air est un risque pour la santé mondiale Crédit : AFP ou concédants de licence

Les frais journaliers varieront de 10 £ à 2 £ Crédit : PA

Ceux qui gagnent moins de 24 000 £ seront exonérés des frais à Bristol ainsi que ceux qui doivent utiliser la zone en raison d’un détournement.

Le nouveau programme de Portsmouth devrait être lancé « avant la fin de 2021 » avec une date prévue en novembre.

Contrairement à de nombreux autres programmes, les frais de Portsmouth ne fixeront pas de frais pour les automobilistes ordinaires.

Au lieu de cela, les bus et autocars de poids lourds non conformes seront facturés 50 £ par jour pour utiliser les routes.

Les taxis et les véhicules de location privés qui ne répondent pas aux normes d’émissions seront facturés 10 £ par jour.

À Newcastle, les voitures particulières seront exonérées des frais de Clean Air Zone à Newcastle.

Au lieu de cela, les autocars, les bus, les camions et les voitures de location privées devront tous payer des frais lorsque le projet sera finalement lancé.

Le programme devait entrer en vigueur à partir de janvier 2021 mais a été retardé après une affaire judiciaire concernant l’installation de caméras ANPR.