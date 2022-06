Une nouvelle tâche pour Biden : préparer les alliés pour un long conflit en Ukraine

“Nous avons reconnu le besoin d’une capacité virtuelle pour répondre rapidement à un incident si un allié subit une cyberattaque importante et demande de l’aide”, a déclaré Mme Neuberger vendredi. “Cela reflète vraiment les leçons tirées du scénario Russie-Ukraine – à savoir que si vous vous préparez à l’avance et que vous vous entraînez à l’avance, vous savez comment réagir rapidement.”

Mais la question imminente sera de savoir comment traiter avec M. Poutine, à un moment où la Russie a été refondue d’une autre puissance européenne en un État paria. Son isolement va s’approfondir, selon des responsables américains. Mais lorsque le président français, Emmanuel Macron, a déclaré en mai que l’Occident devait résister à “la tentation de l’humiliation” de M. Poutine, c’était parmi les premiers signes publics d’une rupture dans la stratégie fondamentale de savoir jusqu’où pousser le dirigeant russe, à moins d’envoyer des troupes de l’OTAN dans le combat – une étape que M. Biden et d’autres dirigeants de l’OTAN disent qu’ils n’ont pas l’intention de prendre.

“Par rapport au voyage de mars, Biden est confronté à un degré accru de compromis entre les objectifs de politique intérieure et étrangère”, a déclaré Richard Fontaine, directeur général du Center for a New American Security, un groupe de recherche de Washington. “Sa priorité sera d’augmenter la pression sur la Russie et l’aide à l’Ukraine, mais de le faire alors que l’Occident s’inquiète des prix du pétrole et des denrées alimentaires, de ses stocks d’armes restants et d’une guerre qui ne montre aucune fin en vue.”

Pour l’instant, M. Biden subit peu de pressions politiques chez lui pour reculer. La plupart des débats sur le degré d’augmentation de la pression sur M. Poutine, sans provoquer une escalade majeure de la guerre, se déroulent à huis clos au sein de son personnel.

Actualisé 25 juin 2022, 14 h 01 HE

Mais on craint que la hausse des prix du gaz et le coût du maintien de l’armement et de la nourriture de l’Ukraine ne commencent à saper l’enthousiasme, surtout si M. Poutine met à exécution les récentes menaces de limiter l’approvisionnement en gaz de l’Europe à l’automne. M. Fontaine a noté : « Tous les dirigeants qu’il rencontrera sont dans le même dilemme général, et des élections se profilent aux États-Unis et ailleurs. L’unité occidentale est élevée, le soutien à l’Ukraine toujours très solide et la volonté de résister à la Russie réelle.

Mais il a également déclaré que les réunions au sommet “montrent à quel point les différentes lignes d’effort seront durables alors que la guerre elle-même s’éloigne”.