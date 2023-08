Une nouvelle suite s’avère efficace et moins invasive à l’Hôpital général de Kelowna

La nouvelle salle de radiologie interventionnelle de l’Hôpital général de Kelowna fait ses preuves au cours de ses premières semaines d’ouverture.

Le ministre provincial de la Santé, Adrian Dix, était à Kelowna le 14 août pour visiter la nouvelle suite.

« Cette suite IR montre nos efforts continus dans cet hôpital pour offrir le plus haut niveau de soins possible. »

La nouvelle suite est une mise à niveau radicale de l’ancienne.

« Cela nous place au même niveau que les autres meilleurs sites de Vancouver », a déclaré le radiologue interventionnel Dr Nevin De Korompay.

Le nouvel équipement offre un traitement plus sûr et peut réduire considérablement le temps qu’un patient passe à l’hôpital.

« L’un des exemples que je montrais au ministre était un type qui avait un cancer du rein. Il y a vingt ans, vous vous faisiez opérer, vous veniez et restiez quelques jours. Grâce à cette salle, nous pouvons les amener ici et faire une combinaison de radiographies en direct, d’échographie… Le patient avait des intestins en travers. Nous avons pu repousser cela, le suivre à travers la tomodensitométrie et, à l’aide d’une aiguille, suivre l’aiguille directement jusqu’à la tumeur et brûler la tumeur. Ce patient rentre chez lui pour le déjeuner, c’est la différence que nous pouvons offrir à ces patients maintenant.

La nouvelle suite a coûté 9,6 millions de dollars et a été financée par la KGH Foundation, Interior Health et le Central Okanagan Regional Hospital District.

