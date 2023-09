Une nouvelle structure de surveillance locale pour atteindre les ODD, l’action climatique et la préservation de la biodiversité — Enjeux mondiaux

Crédit : Nations Unies

KATMANDOU, Népal, 29 sept (IPS) – Les liens entre l’Agenda 2030 et les ODD, y compris l’action climatique et la préservation de la biodiversité, sont clairs et directs. Pourtant, les exploiter et les rassembler dans un cadre unifié reste extrêmement difficile.

La seule façon possible de créer des synergies serait de repenser la manière dont les gouvernements sont responsables de ces questions aux niveaux national et local. Après tout, il existe deux ODD entiers, l’ODD 13 et l’ODD 15, qui se concentrent respectivement sur le climat et la préservation de la biodiversité.

En plus de ces deux objectifs, l’Agenda 2030 comporte de nombreux éléments supplémentaires qui ont un impact direct sur la lutte à double tranchant contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Malheureusement, malgré ces liens et interdépendances profonds, l’action climatique et la préservation de la biodiversité ont été discutées et traitées au travers de processus stupéfiants, séparés et disparates.

Preuve de cette déconnexion, pratiquement aucun reportage ne couvre les interconnexions sous-jacentes qui sont indispensables pour parvenir à une planète durable, juste et équitable. Il s’agit en effet d’un objectif primordial qui n’est possible que si un nouveau cadre d’action holistique est mis en place.

Dans une tentative de réponse commune à ce système de cloisonnement, le DAES de l’ONU et la CCNUCC, ont convoqué en mai de cette année, une groupe technique d’expertsaxé sur « l’analyse des synergies climatiques et des ODD et visant à maximiser l’impact de l’action ».

Lors du récent Sommet ODD 2023, ces experts ont publié leur premier rapport intitulé Solutions synergiques pour un monde en crise : lutter contre le climat et les ODD Agir ensemble. Comme le montre son titre officiel, la mission de ce groupe négligeait la biodiversité.

Malgré cette faiblesse, le document constitue une contribution importante à ce que j’appelle le « Programme mondial pour une meilleure durabilité et un monde meilleur ». Par ce terme, j’entends la nécessité de proposer un projet véritablement complet qui puisse renverser les mécanismes mondiaux dirigés par l’ONU et destinés à proposer un programme plus juste et plus juste pour notre planète.

Les idées contenues dans le document ne sont pas seulement importantes en termes d’analyse des politiques « gagnant-gagnant » et des avantages qui découlent de la mise en œuvre de meilleures politiques communes.

Les infrastructures vertes qui suivent les dernières avancées technologiques dans leurs modalités de conception et de construction, les pratiques de consommation durables, y compris les nouvelles approches agricoles, offrent toutes des solutions puissantes pour réduire les émissions et préserver l’environnement.

En outre, le rapport explique comment « les co-bénéfices liés à la santé et à la productivité agricole compensent globalement les coûts de la politique climatique et contribuent à l’augmentation du PIB mondial ».

Même si de nouvelles preuves sur les corrélations entre les ODD et l’action climatique sont essentielles, l’aspect le plus fascinant du rapport est l’accent mis sur ce qui est défini comme « les obstacles politiques et institutionnels et les cadres de gouvernance et institutionnels ».

Une évaluation honnête et franche des systèmes régissant la mise en œuvre de l’Agenda 2030, de l’Accord de Paris et du Cadre de Kunming-Montréal pour la biodiversité fournit une évaluation franche de la segmentation existante.

Le changement climatique, avec le cadre juridiquement contraignant approuvé à Paris, suscite, de loin, le plus haut niveau d’attention et est perçu comme le problème le plus important. Au lieu de cela, on sait ou discute beaucoup moins de choses sur les ODD et le nouveau cadre pour la biodiversité approuvé, grâce à la co-intendance de la Chine et du Canada.

Parmi les trois processus, quelle que soit l’importance accordée au récent Sommet des ODD, l’Agenda 2030 est celui où l’inaction et l’insouciance des dirigeants mondiaux sont les plus visibles. La raison est simple : l’Agenda 2030 n’est pas intergouvernemental et n’est donc pas juridiquement contraignant.

Son mécanisme d’application, appelé « Examen national volontaire », comme son nom l’indique, relève uniquement des États membres pour sa mise en œuvre. Dans un paysage trop complexe et fragmenté, il n’est pas surprenant de savoir que les bureaucrates et les décideurs politiques, en particulier dans les pays en développement, ont du mal à planifier et à rendre compte parce qu’ils doivent composer avec des boîtes à outils et des cadres différents et sans rapport.

L’agenda climatique est lui-même complexe et comporte de multiples domaines de travail au sein du vaste Accord de Paris. Les gouvernements doivent préparer non seulement les contributions déterminées au niveau national (NDC) en ce qui concerne l’aspect atténuation de l’action climatique, mais également une planification et un reporting distincts pour sa dimension adaptation.

Sur ce dernier point, les États devraient, au moins en théorie, préparer un plan national d’adaptation ou PAN, orienté sur le long terme, ainsi qu’un programme d’action national d’adaptation ou PANA. En conséquence, la planification et l’établissement de rapports constituent une tâche véritablement ardue pour les gouvernements nationaux et pour un système de gouvernance mondiale totalement mal préparé et mal équipé.

Le rapport des experts est on ne peut plus clair.

« Des arrangements de gouvernance complexes et la rigidité structurelle institutionnelle peuvent entraver l’action synergique et l’intégration en raison de facteurs tels que le chevauchement des pouvoirs, l’absence de mandat, le jargon spécifique au département, l’accès inégal à l’information et le manque », explique le document.

La réalité est que l’Agenda 2030, en raison de sa faible dimension juridique et de ses mécanismes de responsabilisation tout aussi faibles, ne répond pas aux attentes. Elle le fait, notamment en raison de son incapacité à inclure et à rassembler tous les mécanismes et processus existants liés à la lutte contre la pauvreté, le climat et la biodiversité.

Malheureusement, l’ambitieux ordre du jour La réforme du système multilatéral proposée par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, n’est pas assez ambitieuse. Il n’existe pas de planification conjointe ou combinée, ni au niveau mondial ni au niveau local, pour parvenir à un véritable nouveau Global Deal pour l’avenir de notre planète.

En effet, sur le terrain, les mécanismes de gouvernance locale sont structurellement incapables d’apporter cohérence et unité entre les trois dimensions. Pourtant, c’est au niveau local que nous devrions placer nos meilleurs espoirs pour créer une approche systémique véritablement « anti-silos » qui unifie les trois agendas.

En raison de la manière dont elles ont été conçues et mises en œuvre jusqu’à présent, les Examens locaux volontaires, ou VLR, devraient être entièrement réutilisés. Nous parlons des outils dont disposent les gouvernements locaux pour surveiller la mise en œuvre des ODD.

Ils ne doivent pas seulement être renforcés en termes de responsabilisation, mais doivent devenir de véritables instruments de planification capables d’impliquer et d’impliquer la population. La création du groupe de travail d’experts sur les synergies entre l’action climatique et les ODD a été possible grâce à un certain nombre de rapports générés par une série de réunions organisées par l’ONU. conférencesaxé sur le changement climatique et les ODD.

Le dernier de ces événements mondiaux, officiellement la 4e Conférence mondiale sur le renforcement des synergies entre l’Accord de Paris et l’Agenda 2030 de développement durable, s’est tenu le 16 juillet de cette année. Cette série d’événements et les enseignements qu’ils ont générés ont également confirmé, quoique vaguement et en termes généraux, l’importance de revisiter les mécanismes institutionnels.

D’un point de vue très pratique, que pourrait-on faire ?

Pour commencer, en termes de normes de responsabilité plus élevées, les systèmes nationaux des Nations Unies devraient être davantage responsabilisés. Le rapport des experts appelle à tirer parti des changements à l’échelle du système et à favoriser l’intégration des politiques.

Parmi ses recommandations, il y a « promouvoir le renforcement des capacités institutionnelles et la collaboration intersectorielle et internationale aux niveaux national, institutionnel et individuel, en particulier pour les pays du Sud ».

En outre, le document souligne l’importance de « garantir la cohérence et la coordination des politiques entre les décideurs politiques de tous les secteurs et départements pour renforcer les synergies en matière de climat et de développement aux niveaux national, infranational et multinational ».

Voici quelques idées sur la manière dont ces principes pourraient être mis en pratique.

Dans ce qui pourrait devenir une évolution presque révolutionnaire de la manière dont l’ONU travaille au niveau local, les bureaux des coordonnateurs résidents des Nations Unies au niveau des pays devraient être transformés en chiens de garde capables d’évaluer de manière indépendante le travail effectué par les gouvernements.

Alors que les agences et programmes des Nations Unies, au niveau national, ont pour mandat d’aider les gouvernements à mettre en œuvre leurs engagements internationaux pour une planète plus juste, plus verte et plus juste, les coordonnateurs résidents des Nations Unies devraient assumer le rôle d’évaluateur impartial et indépendant.

Alternativement, ces bureaux devraient devenir les garants de mécanismes locaux gérés de manière indépendante par l’ONU mais appartenant aux pays, chargés de vérifier et de contrôler la conformité des gouvernements.

Il pourrait s’agir soit d’un mécanisme permanent d’un nouveau système mondial de responsabilité mis en place au niveau local pour garantir le bien commun, soit, à défaut, d’un mécanisme temporaire.

Dans cette dernière option, nous pourrions imaginer une solution transitoire qui resterait en place jusqu’à ce que les autorités nationales soient capables de développer et de gérer des instruments de conformité indépendants et adaptés à leurs objectifs sur les trois questions des ODD, le climat et la biodiversité.

Dans les deux cas, un nombre égal d’experts indépendants internationaux et locaux, sous la direction d’un ressortissant local faisant autorité, une personne d’une intégrité incontestée, répondant symboliquement au Coordonnateur résident des Nations Unies, constituerait le mécanisme avec le soutien du personnel local.

Seules des solutions audacieuses contribueront à réaliser le « Programme mondial pour une meilleure durabilité et un monde meilleur ». En partant de la base, repenser la manière dont l’ONU travaille pour garantir que les gouvernements s’acquittent de leurs responsabilités au niveau local pourrait offrir les meilleures chances de succès.

Les États doivent admettre et accepter que, pour lutter contre les inégalités et la pauvreté tout en réduisant et en ralentissant le changement climatique et la dégradation de la biodiversité, ils doivent travailler sous un contrôle accru et dans le cadre d’un système de responsabilisation beaucoup plus strict.

Cette nouvelle approche proposée, bien que très ambitieuse et radicale, n’est pas impossible à négocier et à mettre en place.

Nous avons juste besoin d’imagination et de beaucoup de volonté politique !

L’écrivain, co-fondateur d’ENGAGE et de The Good Leadership, est basé à Katmandou.

